Ножем избо мајку и сестру: Зворничанину предложен притвор

Окружно јавно тужилаштво у Бијељини затражило је одређивање једномјесечног притвора Бошку Слијепчевићу (29) из Зворника, осумњиченом за покушај убиства своје мајке и рањавања сестре, које је избо ножем.
У тужилаштву наводе да се осумњиченом на терет ставља да је починио кривично дјело покушај тешког убиства чланова породице које је претходно злостављао, за које запријећена казна од десет година или доживотни затвор.
”Осумњичени се терети да је дана 18. новембра око 2.00 часа у породичној кући у Зворнику, у којој живи са мајком и сестром, након вербалне расправе са мајком, покушао да лиши живота чланове своје породице које је претходно злостављао. То је учинио на начин да је мајци задао мноштво убодних рана ножем, а сестри убодну рану”, саопштило је ОЈТ Бијељина.
Додају да је осумњичени мајци нанио тешке тјелесне повреде у предјелу грудног коша због којих је оперисана у ЈЗУ ”Болница Зворник”, а потом је у тешком стању пребачена на УКЦ Бањалука. И сестра је задржана на лијечењу у ЈЗУ ”Болница Зворник”.
Притвор је предложен због бојазни да ће боравком на слободи осумњичени ометати кривични поступак скривањем доказа и утицајем на свједоке, због опасности од понављања кривичног дјела, као и због узнемирења јавности.
