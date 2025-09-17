Једини Србин запослен у Општинској управи Маглај мета линча

Извор:
Глас Српске
17.09.2025
22:44
За 23 године радног стажа нисам био на боловању, али сада ме на то натјерао начелник Маглаја Маид Суљаковић, због којег сам доживио невиђени линч и шиканирање на друштвеним мрежама од Бошњака који га подржавају. Страхујем за своју безбједност и не смијем да идем на посао и да обиђем оца.
Испричао је ово "Гласу Српске" једини Србин запослен у Општинској управи Маглај Ненад Кршић, који посљедњих дана страхује за безбједност и то због гостовања у емисији "Печат" на РТРС-у.
Кршић је тада изјавио да Срби лоше живе у ФБиХ те да је општинска власт коју чини СДА у српском повратничком мјесту Бочиња именовала вехабију за повјереника те мјесне заједнице.
- Начелнику општине је то засметало и подигао је линч и јавни прогон мене са посла. На свом "Фејсбук" профилу написао је да нисам поступио како треба те је изнио оптужбе на мој рачун и дозволио јавне коментаре, у којима су упућене пријетње да ће ме тући, протјерати те да нисам добродошао у Маглај - казао је "Гласу" Кршић и додао да му је безбједност под знаком питања због чега од уторка не иде на посао у Општинску управу.
Кршић, који живи у Добоју са породицом, наводи да сада не може отићи и посјетити свог оца у Маглају.
- Требало би да прођем кроз комплетан дио општине гдје углавном живе Бошњаци. Игром случаја и сам начелник Маид Суљаковић, који је на тој функцији десет мјесеци, живи неколико километара од куће мог оца - испричао је забринути Кршић.
Нападе на њега на друштвеним мрежама пријавио је и полицији у Добоју, али исто би требало да уради и у Маглају.
- У Добоју су ми рекли да све пријетње треба да пријавим и у Маглају те да ће они реаговати уколико тамошњи полиција буде нијема. Размишљам и како то да урадим. И тамо има људи који су блиски општинској власти. Не знам колико овог тренутка могу нешто да направим. Ништа нисам погрешно рекао, само сам указао на проблем. Међутим, Суљаковић је све схватио другачије. Није ме ни позвао на разговор, већ је одмах позвао на мој линч на друштвеним мрежама - казао је Кршић.
Након свега посјетио је и добојску болницу "Свети апостол Лука" гдје је устављено да се лоше осјећа те да не може ићи на посао.
- Пијем лијекове и већ седам дана не спавам. Није ми једноставно. Са досадашњим начелницима имао сам поприлично добру сарадњу када је у питању та осјетљива категорија повратника. Чак су ме и питали за савјет да ли у представљању мјесне заједнице Бочиња треба да буде Србин. То је српско повратничко мјесто и ту прије рата није било никога осим Срба. Међутим, ту су се населили људи са другим вјеровањем, неким ритуалима и ту су и остали - наводи Кршић и додаје да је Суљаковић намјерно поставио вехабију за повјереника Бочиње да би њега испровоцирао.
Кршић даље наглашава да су и у прошлогодишњој предизборној кампањи за локалне изборе представници СДА отворено на улици причали како ће када дођу на власт њега склонити из Општинске управе.
- Откад су дошли на власт стално врше притисак на мене и одузимају ми овлашћења. Десет мјесеци долазим џаба на посао. Први пут за 23 године мог радног стажа у Општинској управи Маглај ја морам на боловање ићи. Много је тога што се не зна. Приликом обиљежавања њихових празника траже да сви запослени у општини изађу на полагање вијенаца. У којем ми то вијеку живимо? Када је обиљежавање страдања у Сребреници дају огромне паре за марш мира - наводи Кршић и додаје да ријечима не може описати какве је све провокације доживљавао од нове општинске власти посљедњих мјесеци.
Такође додаје да је све вријеме ћутао, али да за даље ћутње нема снаге.
- Здравље сам своје нарушио. Не знам како ћу даље, али не могу да ћутим. Немам слободе да одем горе. Њима је једини циљ био да ме отјерају - закључио је Кршић.
Покушали смо да ступимо у контакт и са Суљаковићем, али он је одбијао позиве из редакције "Гласа Српске".
Бошњаци у Добоју
Ненад Кршић наводи да је прије рата у Доњој Бочињи било близу 800 Срба, а у Горњој Бочињи више од 800.
- Сада у та два насеља нема ни 200 Срба. И док они прогоне и посљедњег Србина запосленог у Општинској управи, с друге стране у Градској управи у Добоју и другим институцијама нормално раде Бошњаци. Осим тога отварају радње и раде за себе. Нико их не дира, нити их попријеко гледа. И опет њима не ваља Република Српска - поручио је Кршић.
