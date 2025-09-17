Све пршти од луксуза: Раскошан банкет за предсједника САД-а

Британска краљевска породица уприличила је раскошан државни банкет за предсједника Сједињених Држава Доналда Трампа.

На банкету је служен коктел од америчко-британског вискија са колачима у облику звијезде, преноси АП.

Раскошан банкет за предсједника САД-а

Према традицији, нови коктел креира се посебно за сваку државну вечеру и укључује омаж уваженим гостима.

Амерички предсједник уживаће у британским специјалитетима.

У центру декорација дугачког банкетног стола је ручно брано сезонско цвијеће и биље из башта Бакингемске палате, замка Виндзор и врта Савил у Великом виндзорском парку.

Након завршетка банкета, сво цвијеће које се не може поново употријебити биће донирано организацији "Цвјетни анђели", добротворној организацији из Лондона чији је покровитељ краљица Камила.

Ово цвијеће ће затим бити достављено болницама, домовима за старе, склоништима и другима у локалној заједници.

Госте државног банкета очекује богат музички програм, укључујући и репертоар са гајдама, преноси Би-Би-Си.