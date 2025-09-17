Рубио: САД поништавају визе онима који славе убиство Чарлија Кирка

17.09.2025
Сједињене Америчке Државе поништавају и одбијају визе људима који славе убиство америчког патриоте Чарлија Кирка, изјавио је данас амерички државни секретар Марко Рубио.
- Америка неће бити домаћин странцима који славе смрт наших суграђана - написао је Рубио у објави на друштвеној мрежи Икс.
America will not host foreigners who celebrate the death of our fellow citizens. — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) September 16, 2025
Visa revocations are under way. If you are here on a visa and cheering on the public assassination of a political figure, prepare to be deported. You are not welcome in this country. pic.twitter.com/dQys2OAeK7
Рубио је нагласио да је поништавање виза у току и упозорио све који у Сједињеним Држава бораве на основу визе, а славе убиство Кирка, да ће бити депортовани.
Ова објава услиједила је, како наводи Јуроњуз, након сличног упозорења замјеника државног секретара Сједињених Држава Кристофера Ландауа прошле недјеље.
- Желим да нагласим да странци који глорификују насиље и мржњу нису добродошли у нашој земљи - написао је Ландау на друштвеним мрежама.
Јуроњуз додаје и да није јасно колико је виза поништено или одбијено нити на којим основама.
Чарли Кирк убијен је 10. септембра док се обраћао студентима на Универзитету у америчкој савезној држави Јути.
Осумњичени Тајлер Робинсон, ухапшен је а против њега је подигнута оптужница за убиство.
