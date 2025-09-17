Logo

Рубио: САД поништавају визе онима који славе убиство Чарлија Кирка

17.09.2025

18:52

Рубио: САД поништавају визе онима који славе убиство Чарлија Кирка

Сједињене Америчке Државе поништавају и одбијају визе људима који славе убиство америчког патриоте Чарлија Кирка, изјавио је данас амерички државни секретар Марко Рубио.

- Америка неће бити домаћин странцима који славе смрт наших суграђана - написао је Рубио у објави на друштвеној мрежи Икс.

Рубио је нагласио да је поништавање виза у току и упозорио све који у Сједињеним Држава бораве на основу визе, а славе убиство Кирка, да ће бити депортовани.

Ова објава услиједила је, како наводи Јуроњуз, након сличног упозорења замјеника државног секретара Сједињених Држава Кристофера Ландауа прошле недјеље.

- Желим да нагласим да странци који глорификују насиље и мржњу нису добродошли у нашој земљи - написао је Ландау на друштвеним мрежама.

Јуроњуз додаје и да није јасно колико је виза поништено или одбијено нити на којим основама.

Чарли Кирк убијен је 10. септембра док се обраћао студентима на Универзитету у америчкој савезној држави Јути.

Осумњичени Тајлер Робинсон, ухапшен је а против њега је подигнута оптужница за убиство.

Чарли Кирк

Марко Рубио

viza

