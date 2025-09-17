Logo

Руске снаге неутралисале су више од 1.500 украјинских војника у једном дану

17.09.2025

17:27

Коментари:

0
Руске снаге неутралисале су више од 1.500 украјинских војника у једном дану
Фото: Танјуг/АП

Руске снаге неутралисале су више од 1.555 украјинских војника у једном дану у зони Специјалне војне операције, саопштило је Министарство одбране Русије.

"Јединице групе трупа "Сјевер" неутралисале су до 190 украјинских војника, један оклопни транспортер, три артиљеријска система, осам складишта муниције и опреме.

Јединице групе трупа "Запад" побољшале су своје тактичке положаје дуж линије фронта и елиминисале више од 250 украјинских војника, једно борбено оклопно возило "снеч", два артиљеријска система, вишецевни лансер ракета "сејалка", девет станица за радио-електронску борбу и једно складиште муниције.

Јединице групе трупа "Југ" неутралисале су 255 украјинских војника, један тенк, шест борбених оклопних возила, четири артиљеријских система, двије станице за радио-електронску борбу, као и пет складишта муниције и горива.

Јединице групе трупа "Центар" побољшале су своје борбене положаје дуж линије фронта и неутралисале више од 535 украјинских војника, пет борбених оклопних возила, али и три артиљеријска система.

Јединице групе трупа "Исток" наставиле су да напредују у дубину непријатељске одбране, елиминисавши том приликом до 275 украјинских војника, једно борбено оклопно возило и једну станицу за радио-електронску борбу.

Јединице групе трупа "Дњепар" елиминисале су до 50 украјинских војника, осам станица за радио-електронску борбу и два складишта муниције.

Дејствима оперативно-тактичке авијације, беспилотних летјелица и ракетним снагама уништен је објекат жељезничке инфраструктуре који користе украјинске снаге, места за складиштење и лансирање беспилотних летелица великог домета, као и привремене локације страних плаћеника.

Системима ПВО руске снаге уништиле су 357 беспилотних летјелица украјинских снага.

Један непријатељски беспилотни чамац уништен је у сјеверозападном дијелу Црног мора", наводе из МО Русије, а преноси РТ Балкан.

Подијели:

Тагови:

Украјина

Русија

Владимир Зеленски

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

"Терористички напад на ФБИ": Аутом се забио у капију, па побјегао

Свијет

"Терористички напад на ФБИ": Аутом се забио у капију, па побјегао

2 ч

0
Захарова: Унука нацистичког сарадника ће сада бити специјални изасланик

Свијет

Захарова: Унука нацистичког сарадника ће сада бити специјални изасланик

2 ч

0
Ко је Давор Дабић који је "пао" у акцији "Пролом 2"

Хроника

Ко је Давор Дабић који је "пао" у акцији "Пролом 2"

2 ч

0
Умало катастрофа: Трампов авион био на путањи путничког, хитно реаговала контрола

Свијет

Умало катастрофа: Трампов авион био на путањи путничког, хитно реаговала контрола

2 ч

0

Више из рубрике

"Терористички напад на ФБИ": Аутом се забио у капију, па побјегао

Свијет

"Терористички напад на ФБИ": Аутом се забио у капију, па побјегао

2 ч

0
Захарова: Унука нацистичког сарадника ће сада бити специјални изасланик

Свијет

Захарова: Унука нацистичког сарадника ће сада бити специјални изасланик

2 ч

0
Умало катастрофа: Трампов авион био на путањи путничког, хитно реаговала контрола

Свијет

Умало катастрофа: Трампов авион био на путањи путничког, хитно реаговала контрола

2 ч

0
Ово још није виђено у Њемачкој: АфД претекла ЦДУ/ЦСУ!

Свијет

Ово још није виђено у Њемачкој: АфД претекла ЦДУ/ЦСУ!

3 ч

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

30

Зимница је већ одавно луксуз: Цијене поврћа и основних намирница дивљају

19

23

Влада Српске прави Одбор за борбу против сиве економије

19

19

Сви на губитку: Зашто су средства од путарина и даље блокирана?

19

17

Пешић постао члан Куће славних

19

12

Коначно нови асфалт у Херцеговини

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner