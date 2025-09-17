17.09.2025
17:27
Коментари:0
Руске снаге неутралисале су више од 1.555 украјинских војника у једном дану у зони Специјалне војне операције, саопштило је Министарство одбране Русије.
"Јединице групе трупа "Сјевер" неутралисале су до 190 украјинских војника, један оклопни транспортер, три артиљеријска система, осам складишта муниције и опреме.
Јединице групе трупа "Запад" побољшале су своје тактичке положаје дуж линије фронта и елиминисале више од 250 украјинских војника, једно борбено оклопно возило "снеч", два артиљеријска система, вишецевни лансер ракета "сејалка", девет станица за радио-електронску борбу и једно складиште муниције.
Јединице групе трупа "Југ" неутралисале су 255 украјинских војника, један тенк, шест борбених оклопних возила, четири артиљеријских система, двије станице за радио-електронску борбу, као и пет складишта муниције и горива.
Јединице групе трупа "Центар" побољшале су своје борбене положаје дуж линије фронта и неутралисале више од 535 украјинских војника, пет борбених оклопних возила, али и три артиљеријска система.
Јединице групе трупа "Исток" наставиле су да напредују у дубину непријатељске одбране, елиминисавши том приликом до 275 украјинских војника, једно борбено оклопно возило и једну станицу за радио-електронску борбу.
Јединице групе трупа "Дњепар" елиминисале су до 50 украјинских војника, осам станица за радио-електронску борбу и два складишта муниције.
Дејствима оперативно-тактичке авијације, беспилотних летјелица и ракетним снагама уништен је објекат жељезничке инфраструктуре који користе украјинске снаге, места за складиштење и лансирање беспилотних летелица великог домета, као и привремене локације страних плаћеника.
Системима ПВО руске снаге уништиле су 357 беспилотних летјелица украјинских снага.
Један непријатељски беспилотни чамац уништен је у сјеверозападном дијелу Црног мора", наводе из МО Русије, а преноси РТ Балкан.
