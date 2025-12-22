Logo
Фицо јасан: Словачка ће гласати против!

Фицо јасан: Словачка ће гласати против!
Фото: Танјуг/АП

Словачки премијер Роберт Фицо изјавио је да ће Словачка гласати против плана ЕУ за финансирање одбране Украјине.

"Ако будем присуствовао састанку Европског савјета, гласаћу против плана о обезбјеђивању кредита за одбрану Украјине", рекао је Фицо телевизијској мрежи ТАЗ.

Он је додао да Словачка "неће бити дио ових лудих планова" и да јој је новац потребан.

Фицо и други чланови Владе Словачке су више пута изјавили да Братислава инсистира на тренутном прекиду ватре и мировним преговорима, те да одбија да финансира наставак сукоба.

