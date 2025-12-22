Фицо јасан: Словачка ће гласати против!

Извор:
22.12.2025
Словачки премијер Роберт Фицо изјавио је да ће Словачка гласати против плана ЕУ за финансирање одбране Украјине.
"Ако будем присуствовао састанку Европског савјета, гласаћу против плана о обезбјеђивању кредита за одбрану Украјине", рекао је Фицо телевизијској мрежи ТАЗ.
Он је додао да Словачка "неће бити дио ових лудих планова" и да јој је новац потребан.
Фицо и други чланови Владе Словачке су више пута изјавили да Братислава инсистира на тренутном прекиду ватре и мировним преговорима, те да одбија да финансира наставак сукоба.
