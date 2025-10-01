Logo

Цвијановић: СНСД на челу са Додиком спремна за побједу на изборима

Цвијановић: СНСД на челу са Додиком спремна за побједу на изборима
Потпредсједник СНСД-а Жељка Цвијановић истакла је да ће СНСД на челу са предсједником Милорадом Додиком са задовољством жестоко побиједити на изборима све оне који су их заједно са Кристијаном Шмитом жељели.

"Толико сте нас ''успјешно завадили'' и ''сјајно изанализирали'' да вас све заједно и у комплету морамо опет жестоко побиједити. И то са задовољством и на изборима које сте заједно са Кристијаном Шмитом тако жељели", навела је Цвијановићева на друштвеној мрежи "Икс".

Она је нагласила да је СНСД на челу са својим предсједником Милорадом Додиком спреман за ту побједу.

"Побједа = Слобода!", поручила је Цвијановићева, реагујући на "Иксу" на текст федералног медија под називом "Жељка Цвијановић смијехом страх и траг покрива".

