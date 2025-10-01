Logo

Возови стали, плата пуштена

Извор:

Божана Живановић

01.10.2025

19:36

Коментари:

0
Возови са станица у Добоју, Бањалуци и Новом Граду јутрос нису кренули на одредишта. Дио извршних радника Жељезница Српске обуставио је рад у поноћ. Разлог - кашњење августовске плате.

“Дошли смо на посао јавили се, синдикат је позвао нас. За Бањалуку требао, возач то је исто, Реме али није отишао”, прича Александар Николић, машиновођа.

Три мјесеца упозоравамо на стање, у предузећу, кажу жељезничари. Огорчени су јер раде за минималац, а и он касни.

“Можеш замислити да живиш од ове плате коју ми имамо која је минималац и сад значи ВК радник да прима минималац и још чека”, каже Момир Тодорић, радник на одржавању контактне мреже.

“Ми у оваквој ситуацији кад нам дјеца иду у школу кад немамо новца да дамо дјеци за ужину, ја лично имам троје дјеце јутро су кренула у школу ја себи не могу дозволити више да ја чекам нешто”, каже Горан Петковић, отправник возова у Добоју.

Плата за август јутрос је пуштена, а сви синдикати јуче су обавјештени о томе, одговара Управа. Додају да све проблеме треба рјешавати кроз дијалог и разумијевање. То желе и синдикати.

“Јако је тешка ситуација на Жељезницама неко треба добро да се позабави овим да све преиспита до сада како се радило гдје се трошио новац како се трошио новац, како смо дошли у ову ситуацију”, каже Јеленко Добраш, Синдикат жељезничара.

Наде полажу у Владу Српске. Обратили су се премијеру и ресорном министру, са којим траже састанак. На посао су се вратили након исплате плате.

Тагови:

ŽRS

Штрајк

Коментари (0)
