Ко је Југослав Карић за којег тврде да је отац дјетета Милице Тодоровић

Поново се прича о приватном животу бизнисмена и члана једне од најбогатијих породица у Србији, Југослава Карића, након тврдњи да је он отац дјетета Милице Тодоровић.
Југослав је ове наводе оштро демантовао и то званичним саопштењем, али ово није први пут да бизнисмена спајају са познатим љепотицама широм региона.
Није познато од када датира познанство Карића и Милице, али је познато да је Југослав присуствовао њеном 32. рођендану у једном ресторану у Скадарлији, гдје је славље трајало до касно у ноћ.
Тада је објавио фотографије из локала, снимајући веселу пјевачицу, те те јавност могла да види да су веома блиски.
Љубав Југослава Карића према бившој чланици групе "Моделс" Сандри Мељниченко никада није била тајна. Насљедник империје Карић и пјевачица у младости су једно према другоме гајили осјећања, једно вријеме су излазили и дружили се, ипак занимљиво је да се никада нису одважили да изразе емоције.
Спекулисало се тих дана да је Сандра потпуно опчињена Карићем, да ни он није равнодушан те да је само питање дана када ће отпочети романсу.
Да прсте није умијешала, његова бивша супруга, Елена Караман, претпоставке би се обистиниле, а многи су тврдили да би били одличан пар, преносио је тада "Стори".
Југослав се прије неколико година на свом инстаграму присјетио дружења са Мељниченковом, која се убрзо након што се он оженио са Еленом удала за руског мултимилијардера и родила му двоје дјеце.
Спекулисало се да је Југослав био у љубавној вези са хрватском мисицом Барбаром Љиљак, што је она демантовала.
"Југослав и ја нисмо у вези, ми смо само и искључиво пријатељи. Веома га цијеним и поштујем, а наводи о томе да смо у љубавној вези су неистинити', рекла је тада бивша мисица за "Телеграф.рс".
Елена Караман Карић се 2005. удала за седам година млађег Југослава Карића, сина Хафе и Драгомира Карића. Када се сазнало за њихову везу, макар за јавност, није било све савршено.
Писало се да породица није најсрећнија због синовљевог избора. Док су кружиле такве и сличне негативне приче, десило се венчање 11. марта 2005. у цркви у Београду.
Елена и Југослав Карић званично су се развели 2020. године након 15 година брачног живота. Дизајнерка и бизнисмен крили су крах брака од јавности како би сачували безбедност њене двојице синова из претходних бракова са Пеђом Мијатовићем и Андријом Драшковићем, као и њиховог заједничког сина.
Проблеми су наводно настали половином 2018. године, када су почели да се удаљавају једно од другог. С временом су обоје схватили да међу њима више нема љубави, па су одлучили да се споразумно растану и остану у коректним односима.
"Причало се да Елена и Југослав одавно не функционишу као некада, а већ годину и по дана свако води свој живот. Према причама људи из њиховог блиског окружења, Елена је наводно од прошлог љета у тајној вези са познатим фотографом. Иако се познају дужи низ година, симпатије су се јавиле када га је она ангажовала за фотографисање. Тада су почели да флертују једно с другим, а убрзо је њихова телефонска комуникација постала све чешћа. Међутим, ни Југослав није губио вријеме. Иако о њему нису кружиле спекулације да је нашао нову партнерку, више пута је виђен у ресторанима у женском друштву", рекао је тада извор близак пару за домаће медије, преноси "Мондо".
