Logo

Ко је Југослав Карић за којег тврде да је отац дјетета Милице Тодоровић

Извор:

Мондо.рс

02.10.2025

09:32

Коментари:

0
Југослав Карић са бившом супругом Еленом
Фото: Инстаграм

Поново се прича о приватном животу бизнисмена и члана једне од најбогатијих породица у Србији, Југослава Карића, након тврдњи да је он отац дјетета Милице Тодоровић.

Југослав је ове наводе оштро демантовао и то званичним саопштењем, али ово није први пут да бизнисмена спајају са познатим љепотицама широм региона.

Познанство са Милицом

Није познато од када датира познанство Карића и Милице, али је познато да је Југослав присуствовао њеном 32. рођендану у једном ресторану у Скадарлији, гдје је славље трајало до касно у ноћ.

Тада је објавио фотографије из локала, снимајући веселу пјевачицу, те те јавност могла да види да су веома блиски.

Љубав према Сандри

Љубав Југослава Карића према бившој чланици групе "Моделс" Сандри Мељниченко никада није била тајна. Насљедник империје Карић и пјевачица у младости су једно према другоме гајили осјећања, једно вријеме су излазили и дружили се, ипак занимљиво је да се никада нису одважили да изразе емоције.

VIKTOR-ORBAN-170925

Свијет

Орбан: Људи у Бриселу желе да иду у рат

Спекулисало се тих дана да је Сандра потпуно опчињена Карићем, да ни он није равнодушан те да је само питање дана када ће отпочети романсу.

Да прсте није умијешала, његова бивша супруга, Елена Караман, претпоставке би се обистиниле, а многи су тврдили да би били одличан пар, преносио је тада "Стори".

Југослав се прије неколико година на свом инстаграму присјетио дружења са Мељниченковом, која се убрзо након што се он оженио са Еленом удала за руског мултимилијардера и родила му двоје дјеце.

Спекулисало се да је Југослав био у љубавној вези са хрватском мисицом Барбаром Љиљак, што је она демантовала.

"Југослав и ја нисмо у вези, ми смо само и искључиво пријатељи. Веома га цијеним и поштујем, а наводи о томе да смо у љубавној вези су неистинити', рекла је тада бивша мисица за "Телеграф.рс".

Буран брак са Еленом

Елена Караман Карић се 2005. удала за седам година млађег Југослава Карића, сина Хафе и Драгомира Карића. Када се сазнало за њихову везу, макар за јавност, није било све савршено.

Писало се да породица није најсрећнија због синовљевог избора. Док су кружиле такве и сличне негативне приче, десило се венчање 11. марта 2005. у цркви у Београду.

Par, ljubav

Љубав и секс

Само једно правило одржаће искру у вези: Урадите ово сваке двије недјеље

Елена и Југослав Карић званично су се развели 2020. године након 15 година брачног живота. Дизајнерка и бизнисмен крили су крах брака од јавности како би сачували безбедност њене двојице синова из претходних бракова са Пеђом Мијатовићем и Андријом Драшковићем, као и њиховог заједничког сина.

Проблеми су наводно настали половином 2018. године, када су почели да се удаљавају једно од другог. С временом су обоје схватили да међу њима више нема љубави, па су одлучили да се споразумно растану и остану у коректним односима.

"Причало се да Елена и Југослав одавно не функционишу као некада, а већ годину и по дана свако води свој живот. Према причама људи из њиховог блиског окружења, Елена је наводно од прошлог љета у тајној вези са познатим фотографом. Иако се познају дужи низ година, симпатије су се јавиле када га је она ангажовала за фотографисање. Тада су почели да флертују једно с другим, а убрзо је њихова телефонска комуникација постала све чешћа. Међутим, ни Југослав није губио вријеме. Иако о њему нису кружиле спекулације да је нашао нову партнерку, више пута је виђен у ресторанима у женском друштву", рекао је тада извор близак пару за домаће медије, преноси "Мондо".

Подијели:

Тагови:

Milica Todorović

Југослав Карић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Примопредаја дужности у Аутопутевима Републике Српске

Република Српска

Примопредаја дужности у Аутопутевима Републике Српске

1 ч

0
Три и по године затвора због двије обљубе малољетнице

Хроника

Три и по године затвора због двије обљубе малољетнице

1 ч

0
Срушена зграда школе у Индонезији

Свијет

Спасиоци и даље траже ученике испод рушевина: ''Можда још увијек има наде''

1 ч

0
Којић: Муслимански фундаменталисти не желе мир и суживот

Република Српска

Којић: Муслимански фундаменталисти не желе мир и суживот

1 ч

0

Више из рубрике

Јана се латила микрофона на слављу, бакшиш више није могла да држи у рукама

Сцена

Јана се латила микрофона на слављу, бакшиш више није могла да држи у рукама

2 ч

0
"Разочарао сам се у њега" Ђани проговорио о Дарки Лазићу и односу са њим

Сцена

"Разочарао сам се у њега" Ђани проговорио о Дарки Лазићу и односу са њим

13 ч

0
Познато тренутно стање Наде Обрић: Стигли резултати љекарских прегледа

Сцена

Познато тренутно стање Наде Обрић: Стигли резултати љекарских прегледа

16 ч

0
Драган Стојковић Босанац жестоко оплео по Ђорђу Давиду: ''Он је неписмен''

Сцена

Драган Стојковић Босанац жестоко оплео по Ђорђу Давиду: ''Он је неписмен''

17 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

10

51

Кремљ најавио састанак Путина и Додика

10

47

Фанови забринути: Роби Вилијамс болује од још једног неуролошког поремећаја

10

46

У судару аутомобила и трактора једна особа изгубила живот

10

41

Претреси у Добоју: Пронађено оружје и муниција

10

35

Најбоља ствар коју можете урадити са вашом баштом у јесен

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner