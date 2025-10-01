Logo

Драган Стојковић Босанац жестоко оплео по Ђорђу Давиду: ''Он је неписмен''

01.10.2025

17:43

Драган Стојковић Босанац жестоко оплео по Ђорђу Давиду: ''Он је неписмен''

Драган Стојковић Босанац је након дугогодишњег жирирања у "Звездама Гранда" одлучио да пређе у нови формат музичког такмичења "Пинкове звезде".

Након његовог одласка он и Ђорђе Давид почели су жестоки медијски рат. Сада је Драган Стојковић Босанац открио како му је међу млађим члановима жирија, али је оплео поново о Давиду.

''Није било зврчки, зашто? Ја то нисам ни примијетио. Ако не схватате да постоје неке ствари које се саме од себе намјештају... За разлику од претходног жирија, лијепа ствар је што нико ништа лично не доживљава. Не замјерамо једни другима ако документаришу нешто што не паше неком другом. То је професионализам. Оно ("Звезде Гранда") је постало за деке и баке, а ово је за омладину. Ја се подмлађујем уз овај жири, избјегавам да се дружим са својим вршњацима, јер само гледају ко шта пије од лијекова за притисак. Ово је добитна комбинација за тај други дио популације која није била заступљена у преходном такмичењу - истакао је он за Републику.

Драган Стојковић Босанац се појавио на снимању "Пинкових звезда" и жестоко оплео по колеги Ђорђу Давиду из "Звезда Гранда".

''А ко је он? Такмичари треба да се такмиче, а не знам што би мене разочарало ако су тамо бољи, а овдје лошији. Не видим смисао тога, ваљда ће њима бити лакше да покажу... Он је пропали, непристојан, неписмен, што би мене нервирала конкуренција'', додао је.

(Телеграф.рс)

Драган Стојковић Босанац

Ђорђе Давид

