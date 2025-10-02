Попио пиће са пословним партнером, па му забио нож у врат: Ево колика му робија пријети

Извор:
Пред Вишим судом у Нишу почело је суђење Стефану Ристићу (35) из овог града који се терети да је да убије свог пословног партнера Ивана И. тако што му је забио нож у врат.
Напад се догодио у кафићу 31. октобра прошле године када је, како се сумња Стефан Ристић пошто је попио кафу са Иваном убо га ножем у врат. Сумња се да је мотив за покушај убиства нерашчишћени имовинско правни односи.
"Након краће расправе због нерашчишћених имовинско правних односа Стефан је са умишљајем покушао да убије Ивана. Он је претходно договорио сусрет са њим у кафићу на Тргу краља Милана. Попио је кафу и пар алкохолних пића, отишао до тоалета, па када се вратио, с леђа га је обухватио руком око врата и ножем дужине 15 центиметара, који је понио од куће, убо га у десну страну врата. Оштећени Иван је устао и ослободио се “шпанске крагне” и том приликом с ножа је отпала дршка и пала поред шанка, а Стефан је са стола узео стаклену чашу и ударио га у предјелу главе. Усљед тога Иан је задобио повреде по врату и глави, али је успио да побјегне заустави возило и оде у Ургентни центар", наводи се у оптужници.
Тужилаштво је даље навело да је дело остало у покушају захваљујући присебности нападнутог човјека који је успео да се отме нападачу и да побјегне.
Психијатријско вјештачење је показало да је Стефан дјело извршио у стању смањене урачунљивости, али да његова свијест о радњи и посљедицама није била умањена битно што би утицало на његову кривичну одговорност.
Пред органима гоњења Стефан се бранио истичући да му је Иван претио захтијевајући од њега да му врати непостојећи дуг од 350.000 динара.
Како је објаснио, њих двојица су била у пословном односу, радили су за власника једне грађевинске фирме, па је Иван њему дао 350.000 динара како би исплатио изведене радове подизвођачу. Међутим, како је Стефан даље навео, дошло је до спора око квалитета изведених радова, па је Иван тражио да му паре буду враћене или да Стефан бесплатно ради за тог послодавца док не надокнади тај износ.
Тврдио је да му је Иван пријетио да ће га пребити, “ставити под шахт”, ако не пристане да му плати оно што му није дужан. Казао је да није смео да пријетње пријави полицији јер је Иван тврдио да и тамо има своје људе па да је зато одлучио да правду узме у своје руке.
Суђење је почело припремним рочиштем на којем су одбрана и тужилаштво изнијели предлоге доказа које намјеравају да изведу током главног претреса.
Поступак ће бити настављен саслушањем окривљеног и сведока с обзиром да се напад догодио наочиглед особља и гостију кафића.
Стефан је на суђење доведен из притворске јединице Казнено поправног завода. Уколико буде осуђен пријети му казна затвора од пет до 15 година.
