Ево како да намјестите климу да вам загрије стан

Многе је изненадила нагла промјена времена овако рано у октобру и навикавање на ниске температуре многима је проблем, нарочито после врло топлог љета.
Оно што је свима потребно јесте инстант рјешење да брзо угрију кућу или стан, како би што лакше и брже прегурали период до грејне сезоне. Рјешење су обично клима уређаји.
Да би клима радила и у режиму грејања, она мора бити сплит систем модел. Само такви уређаји имају опцију да се пребацују између хлађења и гријања.
Савјети
Опција на клима уређају која штеди струју
Међутим, није довољно да само подигнете температуру. Потребно је да на даљинском пронађите дугме „Моде“ – оно служи за промјену функција уређаја. Кликом на то дугме бирате између различитих режима (хлађење, вентилација, гријање…).
Када желите гријање, одаберите иконицу са сунцем или опцију „Хеат“ (зависи од модела), преноси Блиц.
Идеална температура за стамбени простор током зиме креће се између 20°C и 23°C. Постављање уређаја на више температуре, попут 26°C или 28°C, може резултирати већом потрошњом енергије без значајног повећања удобности. Такође, превише висока температура може изазвати осјећај сувоће ваздуха и нелагодност.
За пословне просторе, препоручује се мало нижа температура, између 18°C и 21°C, како би се омогућила продуктивна атмосфера.
Једна од најчешћих грешака је остављање клима уређаја на константно високој температури, што повећава потрошњу енергије и смањује ефикасност. Још једна честа грешка је занемаривање правилног позиционирања вентилатора – ако није правилно усмјерен, топлота се неће равномјерно распоређивати по простору. Такође, неки корисници заборављају да затворе врата или прозоре, што клима уређају отежава рад и смањује његову ефикасност.
Правилно одабрани режим и температура кључ су удобности током зимских мјесеци. Ако правилно користите своју климу, не само да ћете уживати у топлини, већ ћете и смањити трошкове гријања.
Режим гријања код инвертер клима омогућава уређају да преокрене свој основни процес рада – умјесто да хлади простор, он користи топлотну енергију из спољног ваздуха и преноси је у унутрашњи простор. Чак и при ниским спољним температурама, инвертер клима успијева да ефикасно загрије простор захваљујући специјалним технологијама које омогућавају рад при температурама и до -15°C.
За разлику од стандардних клима уређаја, инвертер модели не раде на принципу “укључи-искључи”. Умјесто тога, компресор ради прилагодљиво, што значи да се снага подешава у складу са потребама. То омогућава константну температуру без наглих промјена, што је идеално за гријање. Такође, овај начин рада смањује трошење енергије и продужава вијек трајања уређаја.
