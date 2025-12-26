Logo
Ево у којој боји веша треба да дочекате 2026. ако желите брдо пара

Извор:

УНА ТВ

26.12.2025

19:00

Коментари:

0
Док једни имају читав низ новогодишњих ритуала, други се ослањају на симболе за срећу, а црвени веш се сматра једним од најјачих.

Многи вјерују да почетак године треба дочекати у црвеном доњем вешу, нарочито они који прижељкују више љубави и страсти у наредних 12 мјесеци.

Овај обичај потиче још из средњег вијека, када је црвена одјећа била непожељна и повезивана са мрачним силама. Упркос томе, људи су вјеровали да црвена боја доноси снагу, живот и љубавне успјехе, па су је скривали испод одјеће, управо кроз доњи веш.

zena

Занимљивости

Комшиница ухваћена на дјелу: "Није чак ни носила доњи веш"

Традиционално се сматра да је све кренуло из Шпаније, а данас је ова навика присутна широм свијета. Ипак, постоји још једно популарно вјеровање, они који желе финансијски напредак у новој години, одлучују се за жути доњи веш, јер се вјерује да он привлачи новац и пословни успјех.

Уз то, постоје и друга новогодишња "правила", каже се да у годину не би требало ући са дуговима, јер ће вас онда пратити и даље.

Јелисавета Орашанин

Сцена

Јелисавета Орашанин позирала без доњег веша

Такође, срећу у љубави наводно доноси прва честитка од особе супротног пола, а најбољи "први гост" у кући је, према традицији, висок, тамнокос мушкарац који долази са поклоном, преноси Уна.рс.

