Шта сваки хороскопски знак треба да пожели тачно у поноћ?

23.12.2025
Вјерује се да жеље изговорене у поноћ, у тренутку када се стара година затвара, а нова тек почиње, имају посебну снагу.
Астрологија савјетује да жеља буде у складу са природом вашег хороскопског знака, јер тада универзум најлакше "чује" оно што вам је заиста потребно. Ево шта би сваки знак Зодијака требало да пожели у првим секундама Нове године.
Ован
Овнови би у поноћ требало да пожеле снагу да истрају у ономе што започну. Нова година им доноси изазове, али и прилике за лични раст, па је важно да пожеле стрпљење и мудрост, а не само брзину.
Бик
Биковима се савјетује да пожеле сигурност и стабилност, али и храброст да изађу из зоне комфора. Нова година може им донијети материјални напредак, ако су спремни на промјене.
Близанци
За Близанце је идеална жеља унутрашњи мир и јасноћу мисли. Пуно прилика биће пред њима, али само ако пожеле фокус и способност да праве праве изборе.
Рак
Ракови би у поноћ требало да пожеле мир у дому и емотивну равнотежу. Нова година им доноси прилику за исцјељење старих рана и јачање породичних веза.
Лав
Лавовима се савјетује да пожеле признање и љубав, али и скромност. Ако пожеле да њихова свјетлост грије друге, а не да засљепљује, успјех им неће изостати.
Дјевица
Дјевице би требало да пожеле олакшање и растерећење. Нова година тражи од њих да пусте контролу и дозволе себи више радости и спонтаности.
Вага
Ваге у поноћ треба да пожеле равнотежу у односима. Искрена жеља за хармонијом донијеће им љубавне и пословне помаке током цијеле године.
Шкорпија
Шкорпијама се савјетује да пожеле унутрашњу трансформацију. Нова година је прилика да затворе стара поглавља и започну живот без терета прошлости.
Стријелац
Стријелчеви би у поноћ требало да пожеле мудрост у изборима и слободу кретања. Нова година им може донијети путовања и нова знања, ако жеља буде искрена.
Јарац
Јарчевима се савјетује да пожеле плодове свог труда. Њихова жеља треба да буде усмјерена ка стабилном успјеху и награди за досадашње залагање.
Водолија
Водолије би у поноћ требало да пожеле храброст да буду оно што јесу. Нова година им доноси промјене, а искрена жеља за аутентичношћу отвара сва врата.
Рибе
Рибама се савјетује да пожеле вјеру у себе и своје снове. Нова година им може донијети остварење жеља, али само ако вјерују да су их достојне.
Златно правило за све знакове
Без обзира на знак, у поноћ пожелите оно што вам доноси мир, а не оно што вам само импонује. Вјерује се да су жеље које долазе из срца оне које се током године и остварују.
