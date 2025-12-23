Logo
Шта сваки хороскопски знак треба да пожели тачно у поноћ?

Она

23.12.2025

Годишњи хороскоп 2026 – Сатурн у Овну и космичке промјене за свих 12 хороскопских знакова

Вјерује се да жеље изговорене у поноћ, у тренутку када се стара година затвара, а нова тек почиње, имају посебну снагу.

Астрологија савјетује да жеља буде у складу са природом вашег хороскопског знака, јер тада универзум најлакше "чује" оно што вам је заиста потребно. Ево шта би сваки знак Зодијака требало да пожели у првим секундама Нове године.

Ован

Овнови би у поноћ требало да пожеле снагу да истрају у ономе што започну. Нова година им доноси изазове, али и прилике за лични раст, па је важно да пожеле стрпљење и мудрост, а не само брзину.

Бик

Биковима се савјетује да пожеле сигурност и стабилност, али и храброст да изађу из зоне комфора. Нова година може им донијети материјални напредак, ако су спремни на промјене.

Близанци

За Близанце је идеална жеља унутрашњи мир и јасноћу мисли. Пуно прилика биће пред њима, али само ако пожеле фокус и способност да праве праве изборе.

Рак

Ракови би у поноћ требало да пожеле мир у дому и емотивну равнотежу. Нова година им доноси прилику за исцјељење старих рана и јачање породичних веза.

Лав

Лавовима се савјетује да пожеле признање и љубав, али и скромност. Ако пожеле да њихова свјетлост грије друге, а не да засљепљује, успјех им неће изостати.

Дјевица

Дјевице би требало да пожеле олакшање и растерећење. Нова година тражи од њих да пусте контролу и дозволе себи више радости и спонтаности.

Вага

Ваге у поноћ треба да пожеле равнотежу у односима. Искрена жеља за хармонијом донијеће им љубавне и пословне помаке током цијеле године.

Шкорпија

Шкорпијама се савјетује да пожеле унутрашњу трансформацију. Нова година је прилика да затворе стара поглавља и започну живот без терета прошлости.

Стријелац

Стријелчеви би у поноћ требало да пожеле мудрост у изборима и слободу кретања. Нова година им може донијети путовања и нова знања, ако жеља буде искрена.

Јарац

Јарчевима се савјетује да пожеле плодове свог труда. Њихова жеља треба да буде усмјерена ка стабилном успјеху и награди за досадашње залагање.

Водолија

Водолије би у поноћ требало да пожеле храброст да буду оно што јесу. Нова година им доноси промјене, а искрена жеља за аутентичношћу отвара сва врата.

Рибе

Рибама се савјетује да пожеле вјеру у себе и своје снове. Нова година им може донијети остварење жеља, али само ако вјерују да су их достојне.

Златно правило за све знакове

Без обзира на знак, у поноћ пожелите оно што вам доноси мир, а не оно што вам само импонује. Вјерује се да су жеље које долазе из срца оне које се током године и остварују.

(Она.рс)

