Полиција без полицајаца: Мајами уводи роботизована патролна возила

Извор:

Б92

06.10.2025

08:21

Коментари:

0
Полиција без полицајаца: Мајами уводи роботизована патролна возила

АИ патролира уместо полицајаца – аутономна полицијска возила стижу на улице.

Мајами је представио прво аутономно полицијско возило у САД, названо ПУГ.

Развијен у сарадњи Полицинг Лаб и шерифове канцеларије округа Мајами-Дејд, овај роботизовани аутомобил патролира без присуства полицајца у возилу.

Базиран на моделу Форд Полице Интерцептор јутилити, ПУГ користи АИ и аутономну технологију компаније Перон Роботикс.

Може самостално да обилази ризична подручја, дјелује као видљиво одвраћање од криминала и шаље извјештаје командном центру.

Аутомобил је опремљен камерама, термалним сензором, читачем регистарских таблица и лансирним системом за дронове.

У реалном времену може да детектује украдена возила или сумњиве регистарске ознаке и позове полицијску патролу.

Пилот-пројекат траје годину дана и за сада ће возило бити представљано јавности преко Бироа за односе са заједницом. Циљ је да се процјене ефекти на безбједност, брзину реакције, повјерење грађана и растерећење полицајаца.

Да ли је ово будућност полицијског патролирања или само експеримент – тек ће се видјети, али Мајами је већ привукао велику пажњу јавности.

Полиција

Majami

