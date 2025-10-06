Полиција без полицајаца: Мајами уводи роботизована патролна возила

Извор:
АИ патролира уместо полицајаца – аутономна полицијска возила стижу на улице.
Мајами је представио прво аутономно полицијско возило у САД, названо ПУГ.
Развијен у сарадњи Полицинг Лаб и шерифове канцеларије округа Мајами-Дејд, овај роботизовани аутомобил патролира без присуства полицајца у возилу.
Базиран на моделу Форд Полице Интерцептор јутилити, ПУГ користи АИ и аутономну технологију компаније Перон Роботикс.
Може самостално да обилази ризична подручја, дјелује као видљиво одвраћање од криминала и шаље извјештаје командном центру.
Аутомобил је опремљен камерама, термалним сензором, читачем регистарских таблица и лансирним системом за дронове.
У реалном времену може да детектује украдена возила или сумњиве регистарске ознаке и позове полицијску патролу.
Пилот-пројекат траје годину дана и за сада ће возило бити представљано јавности преко Бироа за односе са заједницом. Циљ је да се процјене ефекти на безбједност, брзину реакције, повјерење грађана и растерећење полицајаца.
Да ли је ово будућност полицијског патролирања или само експеримент – тек ће се видјети, али Мајами је већ привукао велику пажњу јавности.
