Песков: Не постоји "магично оружје" за Кијев

Портпарол руског предсједника Дмитриј Песков изјавио је синоћ да ће, уколико Кијев изведе нападе дубоко на руској територији, Москва адекватно одговорити, али, како је навео, не постоји то "магично оружје" које би промијенило стање на фронту.
Одговарајући на питање на каналу "Русија 1", Песков се осврнуо на то да су ове недјеље представници америчког руководства говорили о могућој испоруци ракета "томахавк" Украјини.
"У суштини, допуштали су могућност удара дубоко у руску територију. То је поприлично опасан симптом и не може да прође незапажено у Москви - примијетили смо то. Ако се то деси, то ће бити још један талас напетости, који ће захтијевати адекватан одговор руске стране", нагласио је Песков.
С друге стране, додао је, остаје чињеница да не постоји никаква "магична пилула" или "магично оружје" за кијевски режим.
"Ниједно оружје не може да промијени ток догађаја", поручио је Песков.
Према његовим ријечима, Кијев не жели наставак преговора нити да покуша да се о нечему договори.
"То да су Европљани заузели необуздан став, то је очигледно. Преговори су паузирани, није јасно када ће се наставити", навео је Песков, говорећи о украјинској кризи.
Он је поновио да Русија не представља пријетњу Европи, а тврдити супротно је, како је оцијенио, "намјерно ескалирање ситуације".
