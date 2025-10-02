Укључио се и Египат: Могу ли да "наговоре" Хамас?

Извор:
Египатски министар спољних послова Бадр Абделати изјавио је да Каиро активно сарађује са Катаром и Турском како би убиједио Хамас да прихвати план америчког предсједника Доналда Трампа за окончање рата у Гази.
"Ми се састајемо са њима. Координирамо са нашом браћом у Катару и такође са нашим колегама у Турској како бисмо убедили Хамас да позитивно одговори на овај план", рекао је Абделати.
Он је нагласио да су потребни додатни разговори како би се разјасниле преостале недоумице, преноси Ројтерс.
"Постоји много рупа које треба попунити, потребни су нам даљи разговори о томе како да га спроведемо, посебно у вези са два важна питања - управљањем и безбједносним аранжманима", рекао је Абделати.
Он је поновио да Египат подржава овај план, додајући да мора да се постигне напредак како би се наставило даље ка окончању рата.
Бијела кућа је ове седмице представила документ од 20 тачака који позива на неколико кључних мјера за окончање рата, укључујући непосредни прекид ватре, размјену талаца које држи Хамас за палестинске затворенике које држи Израел, постепено повлачење Израела из Газе, демилитаризацију Хамаса и формирање транзиционе владе под вођством међународног тијела.
