16.11.2025
14:44
Израел се чврсто противи формирању палестинске државе западно од ријеке Јордан, изјавио је израелски премијер Бењамин Нетанјаху.
"Наше противљење палестинској држави западно од ријеке Јордан је чврсто и није се ни најмање промијенило", рекао је Нетањаху дан прије него што би Савјет безбједности УН требало да гласа о резолуцији коју су подржале САД, а којом се подржава мировни план за Газу у 20 тачака.
Он је додао да амерички план захтијева демилитаризовану Газу и демонтажу војних капацитета Хамаса, пренијела је Синхуа.
"Хамас ће бити лишен свог оружја, на лакши или тежи начин", нагласио је Нетањаху и додао да предсједник САД Доналд Трамп дијели овај став.
Министар одбране Израел Кац рекао је да политика Израела остаје јасна и да неће бити палестинске државе.
Он је нагласио да ће Газа бити потпуно демилитаризована, "до посљедњег тунела" и да ће тај посао обавити израелске и међународне снаге.
