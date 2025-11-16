Logo
Large banner

"Израел се чврсто противи формирању палестинске државе западно од ријеке Јордан"

Извор:

Агенције

16.11.2025

14:44

Коментари:

0
"Израел се чврсто противи формирању палестинске државе западно од ријеке Јордан"
Фото: Tanjug / AP

Израел се чврсто противи формирању палестинске државе западно од ријеке Јордан, изјавио је израелски премијер Бењамин Нетанјаху.

"Наше противљење палестинској држави западно од ријеке Јордан је чврсто и није се ни најмање промијенило", рекао је Нетањаху дан прије него што би Савјет безбједности УН требало да гласа о резолуцији коју су подржале САД, а којом се подржава мировни план за Газу у 20 тачака.

Он је додао да амерички план захтијева демилитаризовану Газу и демонтажу војних капацитета Хамаса, пренијела је Синхуа.

"Хамас ће бити лишен свог оружја, на лакши или тежи начин", нагласио је Нетањаху и додао да предсједник САД Доналд Трамп дијели овај став.

Министар одбране Израел Кац рекао је да политика Израела остаје јасна и да неће бити палестинске државе.

Он је нагласио да ће Газа бити потпуно демилитаризована, "до посљедњег тунела" и да ће тај посао обавити израелске и међународне снаге.

Подијели:

Тагови:

Бењамин Нетанјаху

Појас Газе

Палестина

Израел

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Узбуна у центру Граца, опсадно стање

Свијет

Узбуна у центру Граца, опсадно стање

3 ч

0
Свијет страхује од опасног вируса откривеног у Југославији: Поново се шири

Свијет

Свијет страхује од опасног вируса откривеног у Југославији: Поново се шири

5 ч

0
Међу Епстиновим мејловима освануло име и Бориса Николића

Свијет

Међу Епстиновим мејловима освануло име и Бориса Николића

5 ч

0
Расту напетости! Јапан дигао узбуну, примијећени кинески ратни бродови

Свијет

Расту напетости! Јапан дигао узбуну, примијећени кинески ратни бродови

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

06

НАТО у паници: Путиново оружје "судњег дана" је спремно?

16

57

Додик: Дејтон је био подвала Србима, данас је потпуно девастиран

16

51

Новинари најавили штрајк 28. новембра!

16

50

Пауновић промијенио екипу Србије за меч против Летоније!

16

39

Славна пјевачица завршила на психијатрији": "Потпуно сам се срушила"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner