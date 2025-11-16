Расту напетости! Јапан дигао узбуну, примијећени кинески ратни бродови

Извор:
Формација бродова кинеске обалске страже прошла је у недјељу кроз воде острва Сенкакуу "патролирању за спровођење права", саопштила је кинеска обалска стража, док Пекинг појачава напетости с Јапаном због изјава његове премијерке о Тајвану.
Дипломатски спор између Кине и Јапана појачао се откако је јапанска премијерка Санае Такаичи 7. новембра рекла парламенту да би хипотетички кинески напад на Тајван могао да изазове војни одговор Токија.
Изјаве су изазвале љутит одговор Пекинга, који је сигнализирао да очекује да ће их Такаичи на неки начин повући.
Кина тврди да је Тајван њена територија и није искључила употребу силе како би преузела контролу над острвом, које се налази само 110 km од јапанске територије. Тајван одбацује тврдње Пекинга о суверенитету.
- Формација 1307 кинеске обалске страже спроводила је патроле унутар територијалних вода острва Диаоју. Ово је била законита патролна операција коју је спровела кинеска обалска стража како би заштитила своја права и интересе - наводи се у изјави.
Кина и Јапан су се више пута сукобљавали око острва под управом Јапана, које Пекинг назива Диаоју, а Токио Сенкаку.
Јапанска амбасада у Пекингу није одмах одговорила на захтјев за коментар.
Јапан се суочава с растућим притиском Кине откако је Такаичи дала своје изјаве, а кинески генерални конзул у Осаки коментарисао је: "Прљава глава која вири мора бити одсјечена", што је изазвало формални протест Токија.
Пекинг је потом први пут за више од двије године позвао јапанског амбасадора, а кинеско Министарство одбране изјавило је да би свака јапанска интервенција била осуђена на пропаст.
У петак је Кина упозорила своје грађане да не путују у Јапан, што је подстакло Токио да позове Пекинг да подузме "одговарајуће мјере", иако није навео детаље.
Три кинеске авио-компаније у суботу су изјавиле да се карте за Јапан могу бесплатно вратити или промијенити.
На Тајвану су у недјељу ујутро изјавили да је у протекла 24 сата откривено 30 кинеских војних авиона који су дјеловали око острва и седам ратних бродова.
Касно у суботу, Тајван је изјавио да је Кина спровела још једну "заједничку борбену патролу" како би "узнемирила ваздушни простор и море око нас".
Додало је да је Тајван послао своје авионе и бродове како би пратили ситуацију. Тајван извјештава о таквим кинеским патролама неколико пута месечно као дио онога што Тајпеи назива континуираном војном кампањом притиска.
Тајпеи каже да само народ острва може да одлучује о својој будућности.
Јапански лидери су претходно избјегавали јавно спомињање Тајвана када су расправљали о таквим сценаријима, одржавајући "стратешку двосмисленост" коју такође фаворизује главни савезник Токија, Сједињене Америчке Државе.
