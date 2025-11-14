Logo
Астронаути се коначно вратили на Земљу: Познато шта им је одложило повратак

Извор:

Танјуг

14.11.2025

12:33

Астронаути се коначно вратили на Земљу: Познато шта им је одложило повратак
Фото: Pexels

Кинеска капсула с астронаутима Чен Донгом, Чен Џонгруијем и Ванг Ђијеом успјешно је слетјела у Донгфенг у аутономној области Унутрашња Монголија на сјеверу Кине.

Капсула мисије Шенџоу-21 се одвојила од Свемирске станице Тјангонг (у преводу Небеска палата) у 11.14 по пекиншком времену, а у 14.49 Пекиншки центар за контролу ваздухопловства издао је команду за повратак преко земаљске станице, пренијела је Синхуа.

Након одвајања повратне капсуле од погонске капсуле и активирања кочионог мотора, капсула је безбједно слетјела у 16.40 часова. Сви астронаути су доброг здравственог стања. Током мисије провели су 204 дана у орбити, чиме су поставили нови рекорд за најдужи боравак у орбити међу кинеским астронаутима, саопштила је Кинеска агенција за летјење са људском посадом (ЦМСА).

Љубиша Петровић

Градови и општине

Петровић не одустаје: Клавир од пола милиона КМ стиже из Загреба

Како је раније објављено, летјелица Шенџоу-20 проглашена је неподобном за безбједан повратак астронаута и остаће у орбити ради наставка експеримената, саопштила је ЦМСА.

На прозору повратне капсуле откривене су ситне пукотине, највероватније настале због удара свемирског отпада. Наведено је како ће посада мисије Шенџоу-20 да се врати на Земљу свемирском летјелицом Шенџоу-21.

Повратак, првобитно предвиђен за 5. новембар, одложен је због сумње на ударе у летјелицу Шенџоу-20.

