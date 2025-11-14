Када киселите купус, обратите пажњу коју со користите: Ево која врста је најбоља

Извор:
Жена Блиц
Кисељење купуса на први поглед дјелује једноставно – квалитетне главице, мало соли, мало воде и стрпљење. Ипак, домаћице знају да није свака зимница иста, а поготово не сваки купус. Понекад главице омекшају, постану гњецаве или добију непријатан мирис, иако сте све урадили „по рецепту“.
Тајна је, кажу искусни мајстори зимнице, у једној јединој ствари коју многи узимају здраво за готово – у врсти соли.
Кад киселите купус, важно је да одаберете не само квалитетне главице овог поврћа, већ и праву врсту соли. Јер, со није само со. Иако на полици све дјелују исто, различите соли не реагују једнако током процеса ферментације. Управо та разлика одлучује да ли ће вам кисели купус остати чврст и хрскав или ће се распасти већ послије неколико недјеља.
Купус се кисели помоћу природне ферментације, у којој бактерије млијечне киселине разграђују шећере и стварају конзерванс који чува главице. Ако је со неприкладна, процес може да се поремети, па купус постаје превише мекан, неферментисан или се брзо поквари и добије непријатан мирис. Такође је веома важно и како се кисели купус претаче: Првих 15 дана треба претакати сваког дана, али баш сваког!
Ситно мљевена кухињска со, какву многи користе, често садржи јод и адитиве. Управо ти додаци ометају ферментацију и омекшавају листове. Зато искусни кажу: ако желите купус који пуцкета под ножем и мирише „на старо добро буренце“, користите со која је чиста, природна и без хемијских додатака.
За буре од 10 килограма, идеалан однос је 400 до 500 грама крупне морске соли (отприлике 4–5% масе купуса). Ако правите веће количине, рачунајте 40–50 грама соли на сваки килограм свјежег купуса.
– Со додајте постепено, док слажете главице у буре – ред купуса, ред соли
– Прелијте купус хладном, прокуваном и охлађеном водом
– Првих 10 дана свакодневно „претресите“ буре (извадите мало расола и поново га прелијте одозго), да би се со равномјерно распоредила
– Буренце држите на температури од 15–18°Ц, док се ферментација не заврши. Након тога га пребаците на хладно мјесто.
Послије двије до три недјеље, када отворите буре и чујете оно познато „пуцкање“ листова купуса под прстима, знаћете да сте изабрали праву со.
