Вјероватно их правите сваког дана: Пет грешака у њези косе уништавају изглед

Свака жена сања да јој је коса здрава, изгледа његовано и мекано под прстима. Ипак, упркос пажљивој рутини, многе примјете да им коса с временом постаје сува, без сјаја и склона ломљењу.
Разлог често није у генетици или квалитету производа које користимо, већ у ситним свакодневним навикама које несвјесно штете нашој коси.
У потрази за савршеним изгледом, неријетко заборављамо да се љепота не крије у скупим препаратима, већ у правилној њези. Погрешна температура воде, неправилно наношење регенератора или грубо сушење пешкиром само су неке од грешака које, из дана у дан, нарушавају здравље власи. Ако сте се икада питали зашто вам коса изгледа уморно и беживотно упркос труду који улажете – можда управо овдје лежи одговор.
Прање косе делује једноставно, али управо ту многи греше. Коришћење превруће воде отвара кутикулу власи и исушује је, одузимајући јој природна уља и сјај. Стручњаци савјетују да косу перете млаком водом – довољно топлом да отопи нечистоће, али не толико да је оштети.
Шампон је намијењен чишћењу тјемена, па га умасирајте само на коријен косе, јагодицама прстију, никако ноктима. Пјена која настане приликом испирања довољно је блага да очисти остатак косе.
Ако шампон наносите и на врхове, они ће постати суви и ломљиви. Учесталост прања прилагодите свом типу косе – док некима свакодневно прање прија, већини је довољно прати косу два до три пута недјељно.
Најчешћа грешка код коришћења регенератора је наношење производа на коријен косе. Власиште већ производи природна уља, па му додатна хидратација није потребна.
Регенератор се наноси од средине ка врховима – дијеловима косе који су најизложенији оштећењима. Важно је и темељно испирање како се не би задржали остаци који отежавају косу. За најбоље резултате бирајте шампон и регенератор из исте линије – формулисани су да дјелују синергијски и пруже оптималан ефекат за ваш тип косе, било да је у питању хидратација, волумен или заштита боје.
Мокра коса је изразито осјетљива и лако се ломи, па грубо трљање пешкиром може нанијети велику штету.
Умјесто тога, вишак воде њежно истисните, а затим косу умотајте у пешкир од микрофибера који упија влагу без трења. Приликом фенирања обавезно нанесите спреј за заштиту од топлоте и држите фен на удаљености од најмање 15 центиметара. Сушење на превисокој температури може бити брже, али дугорочно оштећује косу и чини је сувљом и ломљивијом.
Чешљање мокре косе обичном четком готово увијек доводи до пуцања власи. Користите чешаљ са широким зупцима или само прсте, почињући од врхова ка коријену.
Избјегавајте одлазак у кревет с мокром косом – трење о јастучницу може изазвати оштећења и коврџање, док влажно тјеме погодује развоју гљивица и перути. Коса би прије спавања требало да буде бар 80% сува.
Често коришћење пегле, фигара и других уређаја без заштите прави непоправљиву штету. Температуре изнад 140°C уништавају протеинску структуру власи, чинећи је ломљивом.
Увијек користите заштиту од топлоте и бирајте најнижу могућу температуру. Превише затегнуте фризуре, попут високих репова и пунђа, могу ослабити фоликуле и изазвати опадање косе уз ивице темена.
Такође, прекомјерна употреба сувог шампона може зачепити фоликуле и изазвати иритације – зато га користите умјерено. Здрава коса почиње од здравог тјемена, зато његу треба започети од коријена, а не само од врхова, пише ЖенаБлиц.
