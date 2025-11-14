Logo
За ова три знака слиједи период среће и напретка у свим пољима

Крстарица

14.11.2025

10:21

Радост срећа дјевојка море
Фото: Jill Wellington/Pexels

Марс у Стријелцу доноси период у којем вјерујемо у себе, боримо се за идеале и храбро идемо напријед, без обзира на препреке.

Овај транзит буди жељу за акцијом, покретом и искреним дјеловањем из срца. Марс у овом знаку не воли ограничења — он тежи да слиједи своје идеале, брани истину и шири хоризонте кроз искуства, путовања и нова знања.

Енергија је оптимистична, али понекад и непромишљена, јер Марс у Стријелцу дјелује по импулсу и вјерује да срећа прати храбре. Марс је ушао у Стријелца 4. новембра.

За ватрене знакове, овај транзит дјелује као додатно гориво. Доноси им храброст, одлучност и способност да слиједе своје страсти без задршке.

Лав

Марс у Стријелцу буди вашу креативност, доноси самопоуздање и жељу да заблистате. Бићете пуни инспирације, енергије и жеље да остварите оно што сте дуго планирали. У љубави сте страствени и директни, а у послу спремни да ризикујете — што сада може донети добитак.

Стријелац

Марс у вашем знаку даје вам осјећај моћи и контроле над сопственим путем. Сада сте у свом елементу — преузимате иницијативу, доносите храбре одлуке и дјелујете из увјерења. Идеално вријеме да покренете нове пројекте, започнете авантуру или промените оно што вас спутава.

Ован

Овај транзит вам изузетно прија јер подстиче оптимизам и шири видике. Доноси вам прилику да изађете из рутине и повежете се с људима који вас инспиришу. Бићете директни, пуни ентузијазма и воље да освојите нове циљеве. Само припазите да не прегорите — распоредите енергију мудро.

Марс у Стријелцу до 15. децембра доноси период у којем вјерујемо у себе, боримо се за идеале и храбро идемо напријед — посебно ватрени знаци, који ће сада осјетити да им се поново враћа снага и инспирација.

Хороскоп

