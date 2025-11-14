Европска земља у потпуности забранила узгој живине због птичијег грипа

Извор:
Танјуг
14.11.2025
10:05
Шпанско Министарство пољопривреде наредило је хитну забрану узгоја све живине како би се спријечило ширење птичјег грипа.
Та одлука проширује претходне мјере, којима је живина у подручјима високог ризика морала да буде држана у затвореном простору, пренео је Ројтерс.
До сада је у Шпанији потврђено 14 случајева птичјег грипа, од чега половина у региону Кастиља и Леон, док је у Европи укупно забележено 139 случајева од јула.
Нова наредба обухвата све фарме, укључујући органске и мале произвођаче.
Забрањено је мијешање патака и гусака са другом живином, кориштење нетретиране површинске воде и организовање сајмова или изложби птица.
