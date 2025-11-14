Ови знакови су најнеспретнији у Зодијаку

Извор:
Сви ми имамо дане када нам све испада из руку, али јесте ли примијетили да су неки људи једноставно природно склонији малим незгодама?
Астрологија сугерише да звијезде имају своје прсте у свему, па тако и у нашој спретности.
Ово су три хороскопска знака којима је пролијевање кафе и рушење ствари готово свакодневна појава.
Владар Јупитера, Стријелац је знак вјечне енергије, оптимизма и незаустављиве жеље за авантуром.
Њихов ум је увијек усмјерен према сљедећем великом циљу или путовању, због чега често занемарују оно што им се налази пред носом.
Њихова неспретност произлази из чистог ентузијазма и вишка енергије који не знају гдје би усмјерили.
Стријелац је онај пријатељ који ће у жару препричавања узбудљиве приче широким замахом руке срушити чашу са стола.
Док журе према новим искуствима, лако се могу спотакнути о своје ноге или ударити у шток.
Њихове мале незгоде нису посљедица непажње, већ симпатичан нуспродукт њихове веселе и помало хаотичне природе.
Близанцима влада Меркур, планета комуникације и мисли, због чега је њихов ум непрестано активан.
У једном тренутку размишљају о послу, у другом планирају вечеру с пријатељима, а у трећем одговарају на поруку.
Та ментална жонглирања често доводе до потпуног искључења из физичког свијета око њих.
Њихова неспретност је легендарна и најчешће узрокована деконцентрацијом.
Близанци су способни ходати и типкати истовремено, што неријетко завршава сударом с уличним ступом или другом особом.
Лако ће заборавити на врућу таву на штедњаку док започињу нови, занимљивији задатак, остављајући за собом траг симпатичног хаоса.
Њежне и сањиве Рибе живе на пола пута између стварности и свијета маште.
Њихова глава је често у облацима, гдје плету невјеројатне приче и проживљавају дубоке емоције.
Због те склоности сањарењу, често нису свјесне физичких препрека које им се налазе на путу.
Риба ће се без проблема забити у стаклена врата јер је размишљала о стиховима омиљене пјесме или ће пролити чај или кафу јер је одлутала у мислима.
Њихова неспретност није енергична и бучна као код Стријелца, већ тиха и суптилна. То је посљедица њихове предивне, али понекад непрактичне, повезаности са духовним и емоционалним свијетом.
Иако им се понекад чини да живе у свијету пуном препрека, неспретност Стријелаца, Близанаца и Риба често је само симпатичан одраз њихове јединствене особности.
Сљедећи пут када видите пријатеља како неспретно пролијева пиће, провјерите његов знак Зодијака - можда су за све заиста криве звијезде, преноси Индекс.
