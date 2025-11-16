Међу Епстиновим мејловима освануло име и Бориса Николића

16.11.2025
11:29
Коментари:0
Био је савјетник Била Гејтса, данас је управљачки директор компаније Биоматицс, а након Епстајнове смрти у затворској ћелији у Њујорку, његово се име спомињало међу извршитељима Епстајнове имовине.
Хрват Борис Николић спомиње се у имејл преписци покојног њујоршког финансијера и осуђеног се*суалног преступника Џефрија Епстајна, коју је амерички Конгрес објавио ове недјеље након што ју је, на основу еквивалента судског налога, добио из Епстајновог насљеђа, у потрази за доказима о блиском пријатељству Епстајна и америчког предсједника Доналда Трампа.
Свијет
Партнери траже да Фицо смијени Лајчака због веза са Епстајном
Борис Николић је некада био савјетник Била Гејтса, данас је управљачки директор компаније Биоматицс, а након Епстајнове смрти у затворској ћелији у Њујорку 10. августа 2019, његово се име спомињало међу извршитељима Епстајнове имовине. Сада је откривена имејл комуникација између Епстина и Николића из јануара 2010, прожета се*суалним алузијама, преноси Вечерњи.
Описани догађаји одвијају се шест мјесеци након што је Епстајн пуштен из затвора на Флориди, након пресуде којом је званично постао сексуални преступник због кривичног дјела малољетничке проституције. Николић је у то вријеме на Свјетском економском форуму у Давосу, а Епстајн му пише да га пита да ли се забавља у Давосу.
Свијет
Тужиоци истражују мејлове Клинтона и Епстајна
"Другачија врста забаве… Срео сам твог пријатеља Била Клинтона јуче, након тога и Саркозија. Касније данас имам састанак с другим твојим пријатељем, принцом Ендруом, јер он има нека питања у вези са Мајкрософтом", одговара Николић.
Принц Ендру, војвода од Јорка, прије двије недјеље је остао без свих својих титула повезаних с британском краљевском породицом, што је била кулминација јавног срамоћења које је доживио након Епстајнове смрти док су се откривали размјери његовог дружења са се*суалним преступником који је познавао многе богате и славне у Америци и свијету.
Свијет
1 д0
Свијет
2 д0
Свијет
1 седм0
Свијет
2 седм0
Свијет
40 мин0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Најновије
Најчитаније
11
32
11
29
11
23
11
13
11
10
Тренутно на програму