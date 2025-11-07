Демократе у одбору Представничког дома позвале бившег принца Ендруа да свједочи

07.11.2025
13:49
Коментари:0
Демократе у Одбору за надзор Представничког дома позвале су бившег принца Ендруа Маунтбатена Виндзора да се појави на разговору у оквиру истраге о сексуалном предатору Џефрију Епстајну.
"Одбор настоји да открије идентитет саучесника и помагача господина Епстајна и да разумије пуни обим његових криминалних операција", наводе из Одбора за надзор.
"Добро документоване оптужбе против вас, заједно са вашим дугогодишњим пријатељством са господином Епстајном, указују на то да можда посједујете сазнања о његовим активностима релевантним за нашу истрагу", додале су демократе у "позиву" осрамоћеном брату британског краља Чарлса.
Свијет
Планирали састанак: Процурила нова преписка између принца Ендруа и Епштајна
Раније познат као принц Ендру, Виндзор је 2019. године оптужен за сексуални напад на Вирџинију Ђуфре, једну од Епстајнових жртви, која је у вријеме наводног злостављања имала 17 година. Виндзор се нашао на удару жестоких критика јавности због пријатељства са осрамоћеним финансијером, који је умро у затворској ћелији у Њујорку прије шест година.
Прошле недјеље, Виндзору је његов брат, краљ Чарлс, одузео краљевску титулу — и наредио му да напусти раскошну вилу која је дуго била његов дом — сугеришући да је то због његових веза са Епстајном, подсјећа "Политико".
Свијет
Принц Ендру би могао у затвор: Био је са 40 проститутки за 4 дана?
Из одбора је саопштено да су идентификовали финансијске записе у Епстајновом досијеу који садрже напомене попут "масажа за Ендруа", што покреће озбиљна питања о природи Виндзоровог односа са Епстајном и "повезаним финансијским трансакцијама".
Демократе у Представничком дому немају право да издају судски позив. Виндзор, британски држављанин, није законски обавезан да свједочи.
Комитет је затражио од Виндзора да одговори до 20. новембра, преноси РТ Балкан.
Свијет
1 седм0
Свијет
2 седм0
Свијет
2 седм0
Свијет
3 мј0
Најновије
Најчитаније
14
30
14
28
14
23
14
23
14
11
Тренутно на програму