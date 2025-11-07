Logo

Јак земљотрес погодио Калифорнију

Извор:

Телеграф

07.11.2025

13:26

Коментари:

0
Јак земљотрес погодио Калифорнију
Фото: Принтскрин/Јутјуб

Земљотрес магнитуде 5.6 степени Рихтера забиљежен је у петак, 7. новембар 2025 у 13.04 часова, у Калифорнијском заливу.

Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је на подручју са географским координатама ширине 27.855 и дужине -111.983.

Хипоцентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, смјештен је на дубини од приближно 10 километара испод површине земље.

За сада нема извјештаја о материјалној штети или повређенима, а надлежне службе прате ситуацију.

(телеграф)

Подијели:

Тагови:

Земљотрес

Kalifornija

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Нису само гадне – бубашвабе у домовима потајно трују ваздух ендотоксинима

Занимљивости

Нису само гадне – бубашвабе у домовима потајно трују ваздух ендотоксинима

1 ч

0
Британка осуђена на смрт у Индонезији се враћа кући

Свијет

Британка осуђена на смрт у Индонезији се враћа кући

1 ч

0
Додик: Идуће године повећање студентских стипендија за 50 одсто

Република Српска

Додик: Идуће године повећање студентских стипендија за 50 одсто

1 ч

0
Мирослав Лазић

Хроника

Ухапшена још три инспектора због мита

1 ч

0

Више из рубрике

Британка осуђена на смрт у Индонезији се враћа кући

Свијет

Британка осуђена на смрт у Индонезији се враћа кући

1 ч

0
Познати репер ударио по Мамданију: "Њујорк је мртав, нек почива у миру"

Свијет

Познати репер ударио по Мамданију: "Њујорк је мртав, нек почива у миру"

1 ч

0
Провалник заспао у стану власнице након што ју је опљачкао

Свијет

Провалник заспао у стану власнице након што ју је опљачкао

2 ч

0
Узнемирујуће: Објављени страшни снимци немилосрдног убијања

Свијет

Узнемирујуће: Објављени страшни снимци немилосрдног убијања

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

30

Ових 9 особина насљеђујемо од баки и дједова

14

28

Сузана Јовановић се огласила након вијести да постаје бака

14

23

Брисел увео визе Русима, Захарова: Шта ће им туристи када имају мигранте и Украјинце

14

23

Најновије ажурирање: Како Гугл жели да вас спријечи да користите ChatGPT

14

11

Савјети произвођача: Како мањак горива штети вашем аутомобилу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner