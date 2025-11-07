Јак земљотрес погодио Калифорнију

Извор:
Телеграф
07.11.2025
13:26
Коментари:0
Земљотрес магнитуде 5.6 степени Рихтера забиљежен је у петак, 7. новембар 2025 у 13.04 часова, у Калифорнијском заливу.
Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је на подручју са географским координатама ширине 27.855 и дужине -111.983.
Хипоцентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, смјештен је на дубини од приближно 10 километара испод површине земље.
За сада нема извјештаја о материјалној штети или повређенима, а надлежне службе прате ситуацију.
(телеграф)
Најновије
Најчитаније
14
30
14
28
14
23
14
23
14
11
Тренутно на програму