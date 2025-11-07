Нису само гадне – бубашвабе у домовима потајно трују ваздух ендотоксинима

Извор:
РТС
07.11.2025
13:22
Коментари:0
Истраживачи са Државног универзитета Сјеверне Каролине открили су да веће најезде доносе и више токсина, посебно од женки бубашваба. Када су се послије дезинсекције штеточине елиминисале, и нивои алергена и ендотоксина нагло су опали.
Открића истичу да је сузбијање штеточина кључно за чистији и здравији ваздух у затвореним просторима.
Истраживачи са Државног универзитета Сјеверне Каролине утврдили су јасну повезаност између обима најезде бубашваба у домовима и количине алергена и бактеријских токсина познатих као ендотоксини који се налазе у унутрашњем простору.
Ендотоксини су фрагменти ћелијског зида бактерија који се ослобађају када бактерије угину. Пошто бубашвабе конзумирају широк спектар храњивих материја, посједују разноврсну цријевну микробиоту. Претходне студије показале су да ови инсекти избацују велике количине ендотоксина преко свог измета.
Иако их и људи и кућни љубимци могу производити, истраживачи су открили да је значајан дио ендотоксина пронађених у кућној прашини потицао из фекалија бубашваба.
„Ендотоксини су важни за људско здравље, јер је показано да њихово удисање изазива алергијске реакције. Ранија истраживања у америчким домовима показала су да су нивои ендотоксина много већи у домовима гдје су сами станари пријавили присуство бубашваба; та повезаност је јача у домовима са ниским примањима него у породичним кућама“, рекао је Коби Шал, истакнути професор ентомологије Блантон Џ. Витмајр на Државном универзитету Сјеверне Каролине и један од коаутора студије.
Истраживање је спроведено у вишепородичним стамбеним комплексима у Ралију, Сјеверна Каролина. Научници су мјерили степен најезде, уз ниво алергена и ендотоксина у сваком домаћинству. Да би успоставили почетна мјерења, узорци седиментне и ваздушне прашине сакупљени су пре почетка било каквог третмана.
Резултати су показали да су заражени домови садржали високе количине ендотоксина, при чему су женке бубашваба производиле отприлике двоструко више него мужјаци.
„Женке једу више од мужјака, па се самим тим из њиховог измета ослобађа више ендотоксина“, објаснила је Мадхави Какуману, истраживач на Државном универзитету Сјеверне Каролине у Шаловој лабораторији и коауторка рада. Додала је и да кухиње обично садрже више ендотоксина него спаваће собе, јер бубашвабе тамо имају обиље хране.
Инфицирани станови подијељени су у две категорије: нетретирани и они који су добили професионалну дезинсекцију ради уклањања бубашваба. Истраживачи су укључили и контролну групу станова без најезде. Узорци прашине и инсеката поново су прикупљени након три и шест мјесеци.
Домови који нису били третирани константно су показивали висок ниво и алергена и ендотоксина током читаве студије. Насупрот томе, већина станова у којима је извршена дезинсекција била је очишћена од бубашваба и показала значајно смањење алергена и ендотоксина.
„Када елиминишете бубашвабе, елиминишете и њихове алергене. Мало смањење броја бубашваба не снижава ниво алергена, јер преостале живе бубашвабе настављају да их испуштају. Ендотоксини су се значајно смањили у домовима где су бубашвабе елиминисане. Ова студија показује да су бубашвабе најважнији извор ендотоксина у зараженим домовима“, рекао је Шал.
Шал је навео да ће будућа истраживања испитивати како алергени бубашваба и ендотоксини дјелују у животињским моделима астме, као што су мишеви.
„Постоји индикација да астма може бити тежа због интеракције алергена и ендотоксина. Желимо да видимо да ли је то заиста случај код мишева“, навео је Шал.
(РТС)
Занимљивости
1 ч0
Занимљивости
2 ч0
Занимљивости
3 ч0
Занимљивости
4 ч0
Најновије
Најчитаније
14
30
14
28
14
23
14
23
14
11
Тренутно на програму