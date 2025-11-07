Вјеровања за Митровдан: По овоме ћемо знати да ли нас чека топла или оштра зима

Извор:
Нова.рс
07.11.2025
12:46

Српска православна црква 8. новембра слави дан Светог великомученика Димитрија, који је у народу познатији као Митровдан. Овај датум се у народу означава и као хајдучки растанак, и доба године када почиње зима. У српском народу Митровдан је једна од већих слава, крсно име неких еснафа и дан одржавања завјетине у многим мјестима.
Митровдан је посвећен античком команданту Солуна из трећег вијека, мученом и погубљеном због ширења хришћанства.
Рођен је у Солуну, за вријеме цара Максимилијана. Игнорисао је царево наређење да прогони хришћане и јавно је проповедао хришћанство.
Када је цар чуо да је солунски заповедник хришћанин, наредио је да га баце у тамницу гдје јемучен и погубљен.Солунски хришћани Димитрија су тајно сахранили. На месту његовог гроба касније је подигнута црква и проглашен је заштитником града Солуна.
По предању, Димитријев гроб одисао је босиљком и смирном, те је зато назван Мироточиви.
И данас се вјерује у љековитост његових моштију. Црквени списи наводе да је потом свети Димитрије „бдио над својим градом и спасавао га земљотреса и других несрећа“.
Светог Димитрија посебно славе, поред Грка, Руси и Срби. Код Руса је његов култ почео да се шири још у 12. вијеку. Они су га 1581. изабрали за заштитника Сибира. Његов празник је један од највећих празника у Руској цркви.
И у Србији светом Димитрију посвећени су многобројни храмови, укључујући и цркву у Пећкој патријаршији и капелу у манастиру Високи Дечани.
Крсна је слава бројних породица и име неких еснафа. У многим мјестима одржавају се завјетине.
Народна вјеровања кажу да уочи Митровдана и Ђурђевдана треба да је свако код своје куће, јер ко тада не буде у свом дому, тај ће преко цијеле године ноћивати по туђим кућама. Ово се уједно сматра и најважнијим митровданским обичајем.
Негдје се вјерује и да до Митровдана морају да буду завршени сви велики радови на пољу и друге ствари које се раде напољу. Вјерује се да је послије Митровдана зима може сваког часа да изненади па се зато усталило мишљење да је лоша срећа ако се неки посао остави за послије великог празника.
Овај дан је познат и према томе што су се хајдуци тада растајали да би код јатака презимили зиму и поново се састали о Ђурђеву дану сљедеће године. Тако је и настала крилатица: Митровданак – хајдучки растанак и Ђурђевданак – хајдучки састанак.
Ако 8. новембра којим случајем пада снијег, каже се да је Свети Димитрије дошао на бијелом коњу, а вјерује се да ће се сњежни прекривач задржати све до априла. Ако је облачно чека нас топла зима, а ако је пак ведро, према народном вјеровању, зима пред нама је оштра.
У Србији постоји и вјеровање да на Митровдан не треба грдити малу дјецу, колико год да су погријешила или безобразна, јер ће наводно онда цијеле године бити несташна.
Сељаци у Шумадији на Митровдан одавнина у сваки угао собе стављају бјелутак да их брани од мишева. Жене на овај дан не дирају вретено, чешљеве и маказе.
