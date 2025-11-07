Logo

Вјеровања за Митровдан: По овоме ћемо знати да ли нас чека топла или оштра зима

Извор:

Нова.рс

07.11.2025

12:46

Коментари:

0
Вјеровања за Митровдан: По овоме ћемо знати да ли нас чека топла или оштра зима

Српска православна црква 8. новембра слави дан Светог великомученика Димитрија, који је у народу познатији као Митровдан. Овај датум се у народу означава и као хајдучки растанак, и доба године када почиње зима. У српском народу Митровдан је једна од већих слава, крсно име неких еснафа и дан одржавања завјетине у многим мјестима.

Митровдан је посвећен античком команданту Солуна из трећег вијека, мученом и погубљеном због ширења хришћанства.

илу-радијатор-02092025

Економија

Ова метода дефинитивно смањује рачун за гријање

Рођен је у Солуну, за вријеме цара Максимилијана. Игнорисао је царево наређење да прогони хришћане и јавно је проповедао хришћанство.

Када је цар чуо да је солунски заповедник хришћанин, наредио је да га баце у тамницу гдје јемучен и погубљен.Солунски хришћани Димитрија су тајно сахранили. На месту његовог гроба касније је подигнута црква и проглашен је заштитником града Солуна.

По предању, Димитријев гроб одисао је босиљком и смирном, те је зато назван Мироточиви.

Удес-Хр

Хроника

Град завијен у црно: Погинула два младића (18), јурили 160 на сат?

И данас се вјерује у љековитост његових моштију. Црквени списи наводе да је потом свети Димитрије „бдио над својим градом и спасавао га земљотреса и других несрећа“.

Светог Димитрија посебно славе, поред Грка, Руси и Срби. Код Руса је његов култ почео да се шири још у 12. вијеку. Они су га 1581. изабрали за заштитника Сибира. Његов празник је један од највећих празника у Руској цркви.

И у Србији светом Димитрију посвећени су многобројни храмови, укључујући и цркву у Пећкој патријаршији и капелу у манастиру Високи Дечани.

Крсна је слава бројних породица и име неких еснафа. У многим мјестима одржавају се завјетине.

Вјеровања и обичаји

Народна вјеровања кажу да уочи Митровдана и Ђурђевдана треба да је свако код своје куће, јер ко тада не буде у свом дому, тај ће преко цијеле године ноћивати по туђим кућама. Ово се уједно сматра и најважнијим митровданским обичајем.

ajfon tanjug ap Tony Avelar

Наука и технологија

Ајфон 18 Про би могао бити провидан?!

Негдје се вјерује и да до Митровдана морају да буду завршени сви велики радови на пољу и друге ствари које се раде напољу. Вјерује се да је послије Митровдана зима може сваког часа да изненади па се зато усталило мишљење да је лоша срећа ако се неки посао остави за послије великог празника.

Овај дан је познат и према томе што су се хајдуци тада растајали да би код јатака презимили зиму и поново се састали о Ђурђеву дану сљедеће године. Тако је и настала крилатица: Митровданак – хајдучки растанак и Ђурђевданак – хајдучки састанак.

Ако 8. новембра којим случајем пада снијег, каже се да је Свети Димитрије дошао на бијелом коњу, а вјерује се да ће се сњежни прекривач задржати све до априла. Ако је облачно чека нас топла зима, а ако је пак ведро, према народном вјеровању, зима пред нама је оштра.

Sudan

Свијет

Узнемирујуће: Објављени страшни снимци немилосрдног убијања

У Србији постоји и вјеровање да на Митровдан не треба грдити малу дјецу, колико год да су погријешила или безобразна, јер ће наводно онда цијеле године бити несташна.

Сељаци у Шумадији на Митровдан одавнина у сваки угао собе стављају бјелутак да их брани од мишева. Жене на овај дан не дирају вретено, чешљеве и маказе.

(Нова)

Подијели:

Тагови:

Mitrovdan

vjerovanje

СПЦ

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Како се правилно честита слава? Српска православна црква подсјећа госте на најважнији обичај

Друштво

Како се правилно честита слава? Српска православна црква подсјећа госте на најважнији обичај

2 ч

0
Данас славимо свете мученике: На њиховим моштима Јован Златоусти је подигао светињу

Друштво

Данас славимо свете мученике: На њиховим моштима Јован Златоусти је подигао светињу

6 ч

0
Сутра славимо Свете мученике: Овако вјерници треба да се помоле

Друштво

Сутра славимо Свете мученике: Овако вјерници треба да се помоле

17 ч

0
Данас је Свети Арета: Заштитник невиних и симбол владара који стоји уз свој народ

Друштво

Данас је Свети Арета: Заштитник невиних и симбол владара који стоји уз свој народ

1 д

0

Више из рубрике

Тражење посла постао прави пакао за генерацију З

Занимљивости

Тражење посла постао прави пакао за генерацију З

2 ч

0
Инфлуенсерка објавила да ће крстити мачка: "Треба му Бог"

Занимљивости

Инфлуенсерка објавила да ће крстити мачка: "Треба му Бог"

3 ч

0
Упозорење: Опасне супстанце у лажним луткама Лабубу

Занимљивости

Упозорење: Опасне супстанце у лажним луткама Лабубу

4 ч

0
Доста вам је БиХ? Ова европска земља нуди 80.000 евра да се преселите код њих

Занимљивости

Доста вам је БиХ? Ова европска земља нуди 80.000 евра да се преселите код њих

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

30

Ових 9 особина насљеђујемо од баки и дједова

14

28

Сузана Јовановић се огласила након вијести да постаје бака

14

23

Брисел увео визе Русима, Захарова: Шта ће им туристи када имају мигранте и Украјинце

14

23

Најновије ажурирање: Како Гугл жели да вас спријечи да користите ChatGPT

14

11

Савјети произвођача: Како мањак горива штети вашем аутомобилу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner