Британка осуђена на смрт у Индонезији се враћа кући

Извор:
Информер
07.11.2025
13:17
Коментари:0
Британска држављанка Линдзи Сандифорд (69), која је провела 12 година чекајући смртну казну у индонежанском затвору због трговине дрогом, вратила се данас кући у оквиру споразума између влада Велике Британије и Индонезије.
Сандифорд је осуђена на смрт на Балију 2013. године, након што су власти пронашле скоро пет килограма кокаина вриједног 2,1 милион долара у њеном пртљагу по доласку са Тајланда 2012. године, преноси Би-Би-Ци.
Сандифорд и Шахабади су, према наводима власти, имали озбиљне здравствене проблеме током боравка у затвору. Министар правде и људских права Индонезије Јусрил Ихза Махендра рекао је прошлог мјесеца да је Сандифорд "озбиљно болесна", док Шахабади пати од "тешких физичких и менталних обољења".
Сандифорд се у инвалидским колицима појавила на конференцији за новинаре у затвору неколико сати прије одласка. Током суђења 2013. године признала је да је пренијела дрогу, али је тврдила да је то учинила под претњом криминалног нарко-синдиката који јој је запријетио смрћу њеног сина.
Она је репатрирана заједно са још једним британским држављанином, Шахабом Шахабадијем, који је издржавао доживотну казну због шверца дроге. Њихов авион са Балија полетио је јутрос око 00.30 по локалном времену, потврдили су индонежански званичници.
Замјеник британског амбасадора у Индонезији Метју Даунинг рекао је да су њих двоје репатрирани из "хуманитарних разлога" и да ће по доласку у Уједињено Краљевство бити третирани у складу са законима и процедурама те земље.
Индонезија, позната по једним од најстрожих закона о дрогама на свијету, прошле године је ослободила неколико страних притвореника, укључујући и чланове нарко-банде "Бали Нине", чији су вође погубљене 2015. године.
