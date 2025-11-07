Logo

Ево гдје ће глумити Меган Маркл након 8 година паузе

07.11.2025

13:13

Коментари:

0
Фото: You Tube/ Netflix/screenshot

Војвоткиња од Сасекса Меган Маркл вратила се филму осам година након напуштања Холивуда, а како преносе медији биће дио екипе филма "Close Personal Friends".

Поред ње, у филму глуме и Лили Колинс и Бри Ларсон, британским глумцем Хенри Голдингом, као и сином Мег Рајан и Дениса Квејда, Џек Квејдом, преноси Сан.

Меган Маркл

Сцена

Меган Маркл подијелила емотиван снимак са дјецом, разњежила чак и оне који је не воле

Војвоткиња од Сасекса ће у филму глумити саму себе. У филму "Close Personal Friends" ријеч је о два пара, од којих је један славан, а други не.

Извор из студија рекао је за Сан да је ово велики тренутак за Меган Маркл и да означава повратак ономе што заиста воли. Маркл је у подкасту прије три мјесеца признала да јој понекад недостаје глума.

Она је непосредно прије вјеридбе за британског принца Харија 2017. године, објавила да одустаје од глуме, преноси Б92.

