Партнери траже да Фицо смијени Лајчака због веза са Епстајном

15.11.2025
20:45
Словачка национална странка (СНС) која је у коалицији са странком Смер-СД позвала је словачког премијера Роберта Фица (Смер-СД) да прекине сарадњу са својим савјетником и бившим министром спољних послова Мирославом Лајчаком, због наводне Лајчакове повезаности са америчким финансијером и осуђеним сексуалним преступником и педофилом Џефријем Епстајном.
У саопштењу СНС које је агенцији ТАСР доставила портпаролка СНС-а Зузана Скопчова, указује се на Лајчакову комуникацију са покојним Епстајном.
"Лајчак је био министар спољних послова и између 2016. и 2020. године обављао је високу функцију у Уједињеним нацијама (УН) заступајући Словачку Републику. СНС, као дио ове владе, сматра да је скандал ако је министар спољних послова наше земље и високи државни функционер редовно достављао информације о дешавањима и унутрашњим питањима словачке владе особи која је намјерно прибављала такве информације за потребе неке стране владе", наводи се у саопштењу СНС и истиче да је таква комуникација недопустива.
Коалициони партнер Фицове странке Смер-СД такође инсистира да се Лајчак смени са мјеста савјетника словачког премијера.
Предсједник СНС Андреј Данко позвао је у петак Лајчака да појасни да ли су наводни мејлови које је размјењивао са Епстајном аутентични.
"Мирослав Лајчак је био и остао врхунски дипломата. Нема сумње да је професионалац, и као такав би требало да приступи овом питању, као и људи око њега. Треба прво да каже да ли су комуникације у тим мејловима аутентичне", рекао је Данко на конференцији за новинаре, преноси ТАСР.
Комитет за надзор Представничког дома САД је у сриједу објавио хиљаде страница докумената везаних за случај преминулог америчког финансијера Епстајна.
Међу објављеним документима налазе се и мејлови које је наводно размењивао бивши словачки министар спољних послова Лајчак са Епстајном.
Према објављеним документима, Епстајн је Лајчаку у марту 2018. године послао линк за чланак са сајта "Дејли бист" у којем се тврдило да је тадашњи амерички предсједник Доналд Трамп био близу менталног слома.
Бивши словачки министар је наводно одговорио са свог званичног министарског мејла, рекавши да је већ довољно чуо о тој теми током дана.
Епстајн је такође, према извјештајима, писао о Лајчаку бившем Трамповом савјетнику и стратегу Стиву Бенону у марту 2018. године.
У једном од мејлова, Епстајн је Лајчака поменуо у фамилијарној форми као "Миро" и сугерисао да би он могао да води неки "европски пројекат".
