Свијет страхује од опасног вируса откривеног у Југославији: Поново се шири

Кликс

16.11.2025

11:46

Свијет страхује од опасног вируса откривеног у Југославији: Поново се шири

Власти у Етиопији потврдиле су избијање смртоносног вируса "Марбург", болест слична еболи, а откривено је најмање девет случајева заразе. Ова болест у просјеку убија до 80 одсто заражених.

Вирус је избио на југу Етиопије, а Афрички центри за контролу и превенцију болести (Афрички ЦДЦ) навели су да је вирус "Марбург" један од најсмртоноснијих познатих патогена.

Попут еболе, "Марбург" узрокује озбиљно крварење, грозницу, повраћање и дијареју, а инкубација траје 21 дан. Такође, као и ебола, преноси се контактом с тјелесним текућинама и има стопу смртности између 25 одсто и 80 одсто.

Шеф Свјетске здравствене организације, Тедрос Адханом Гебрејесус из Етиопије, потврдио је у петак да је у јужној Етиопији откривено најмање девет случајева, два дана након што је Афрички ЦДЦ упозорен на сумњу на хеморагични вирус у регији.

"Болест узрокована вирусом "Марбург" (МВД) потврдила је Национална референтна лабораторија (у Етиопији). Даљња епидемиолошка истраживања и лабораторијске анализе су у току, а откривени сој вируса показује сличности с онима који су претходно идентифицирани у источној Африци", саопћио је Афрички ЦДЦ у суботу.

Епидемија вируса "Марбург" убила је 10 људи у Танзанији у јануару ове године.

Не постоји одобрена вакцина или антивирусни третман за вирус "Марбург", али орална или интравенска рехидрација и лијечење специфичних симптома повећавају шансе пацијената за преживљавање.

Први пут откривен пре више од пола вијека у Њемачкој и Југославији

Први случајеви вируса забиљежени су 1967. године у Њемачкој, у Марбургу и Франкфурту, и у Београду у тадашњој Југославији. Тада укупно заражена 31 особа, а седморо њих умрло у истовременим епидемијама.

Извор епидемије првобитно је повезан са афричким зеленим мајмунима увезеним из Уганде, који су били заражени вирусом а који је након тога добио име "Марбург".

- Иницијално је изолован 1967. године током упоредних епидемија у Београду, Марбургу и Франкфурту. Извор су представљали мајмуни из Африке који су коришћени за лабораторијска истраживања - додао је др Ђорђевић.

Марбург

marburg virus

