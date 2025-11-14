Logo
Вирус се убрзано шири, више од 1.000 обољелих

14.11.2025

08:47

Вирус се убрзано шири, више од 1.000 обољелих
Фото: Pexels

У Хрватској је закључно са 9. новембром, забиљежено 1.070 случајева грипа, а 48 пацијената је хоспитализовано, што је значајан пораст у односу на исти период прошле године, саопштио је Хрватски завод за јавно здравље (ХЗЈЗ).

У истом периоду прошле године пријављено је 112 случајева и осам њих је хоспитализовано.

Подаци се односе на протеклих шест недеља, а само прошле недјеље забележена су 404 нова случаја.

Коста Ђурђевић

Друштво

Трагично преминуо новинар Коста Ђурђевић

ХЗЈЗ је упозорио да је овогодишња епидемија почела неуобичајено рано, више од мјесец дана пре уобичајеног почетка сезоне у посљедњој деценији, што отежава поређења са претходним годинама.

Подаци о хоспитализацији кључни су за процјену тежине сезоне грипа, наводи се у саопштењу, пише Дневник.рс.

Таг:

virus

