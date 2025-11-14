Вирус се убрзано шири, више од 1.000 обољелих

14.11.2025
08:47
Коментари:0
У Хрватској је закључно са 9. новембром, забиљежено 1.070 случајева грипа, а 48 пацијената је хоспитализовано, што је значајан пораст у односу на исти период прошле године, саопштио је Хрватски завод за јавно здравље (ХЗЈЗ).
У истом периоду прошле године пријављено је 112 случајева и осам њих је хоспитализовано.
Подаци се односе на протеклих шест недеља, а само прошле недјеље забележена су 404 нова случаја.
ХЗЈЗ је упозорио да је овогодишња епидемија почела неуобичајено рано, више од мјесец дана пре уобичајеног почетка сезоне у посљедњој деценији, што отежава поређења са претходним годинама.
Подаци о хоспитализацији кључни су за процјену тежине сезоне грипа, наводи се у саопштењу, пише Дневник.рс.
