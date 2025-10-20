Ђоковић задржао пето мјесто на АТП листи

Најбољи српски тенисер Новак Ђоковић задржао је пето мјесто на најновијој АТП листи са 4.580 бодова, док је Шпанац Карлос Алкараз и даље први са 11.340 поена.

Италијан Јаник Синер је други тенисер свијета са 10.000 бодова, Александар Зверев се налази на трећој позицији са 5.930, док је Американац Тејлор Фриц четврти са 4.645.

Ђоковић је пети тенисер свијета, а потом слиједе Американац Бен Шелтон, Аустралијанац Алекс де Минор, Италијан Лоренцо Музети, Британац Џек Дрејпер и Данац Холгер Руне, који је од данас десети на АТП листи.

Другорангирани српски тенисер Миомир Кецмановић покварио је пласман за три позиције и тренутно се налази на 52. мјесту на АТП листи са 1.041 бодом. Хамад Међедовић је такође назадовао за три позиције и сада је 67. играч свијета са 875 поена.

Ласло Ђере је покварио пласман за пет мјеста и од данас је 84. на АТП листи са 738 бодова. Душан Лајовић је напредовао до 117. мјеста на листи најбољих тенисера свијета са 538 поена.