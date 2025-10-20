Logo

Тенисер дигао глас и упутио захтјев АТП-у: ''Хитно да мијењате такмичарски календар''

20.10.2025

12:14

Коментари:

0
Тенисер дигао глас и упутио захтјев АТП-у: ''Хитно да мијењате такмичарски календар''
Фото: Pixabay

Британски тенисер Џек Дрејпер позвао је АТП да хитно мијења такмичарски календар, упозоривши да су повреде све чешће, посебно међу млађим играчима, који "гурају тијело преко граница издржљивости".

Дрејпер се огласио путем друштвене мреже X (бивши Твитер), само неколико сати након што је Холгер Руне задобио тешку повреду у полуфиналу Нордиц Опена, а његова мајка је за дански БТ потврдила да љекари сумњају на пуцање Ахилове тетиве.

Новак Ђоковић

Тенис

Ђоковић задржао пето мјесто на АТП листи

Такође, и због повлачења Новака Ђоковића са турнира "Шест краљева" у Саудијској Арабији.

''Повреде ће се увијек дешавати... али ми тјерамо тијело да ради ствари које нису природне за елитни спорт. Имамо невјероватну генерацију младих играча на туру, али ако се не промијени календар, нико од нас неће имати дуговјечну каријеру'', написао је Дрејпер.

Американац Тејлор Фриц одмах се надовезао на Дрејперову поруку:

''Чињенице. Више је повреда и сагоријевања него икад прије. Лоптице, подлоге и услови су успорени, што чини свакодневни гринд још физички захтјевнијим. Нисам случајно овдје, нисам 'магијом' направио каријеру. Играо сам све и свашта да бих опстао, али из године у годину све је теже. Егзибиције нису исто – то су полудневни догађаји, без физичког и менталног притиска'', јасан је Фриц.

Руне-тенис

Тенис

УЗНЕМИРУЈУЋЕ Катастрофа у Стокхолму: Пукла Ахилова тетива?

Чак се и сам Ђоковић осврнуо на физичке проблеме које осјећа након посљедњих мечева. Послије дуела с Фрицом, у којем није могао да заврши ни други сет, Новак је рекао:

''Није добро. Жао ми је свих... Сад ми предстоји одмор и рјешавање проблема са тијелом. Надам се да ћу моћи да играм још неколико турнира до краја сезоне''.

(Телеграф.рс)

Подијели:

Тагови:

Новак Ђоковић

Џек Дрејпер

ATP

povreda

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Олга Даниловић заустављена у Осаки

Тенис

Олга Даниловић заустављена у Осаки

3 д

0
Новак Ђоковић, осмина финала турнира у Шангају

Тенис

Новак Ђоковић открио да ли планира да се пензионише

3 д

0
Ђоковић поражен од Синера

Тенис

Ђоковић поражен од Синера

3 д

4
Новак Ђоковић, српски тенисер на Мастерсу у Шангају

Тенис

Ђоковић: Окретали су ми леђа кад виде да имам пасош Србије

3 д

1

Више из рубрике

Новак Ђоковић, српски тенисер на Мастерсу у Шангају

Тенис

Ђоковић задржао пето мјесто на АТП листи

4 ч

0
Ђоковић предао меч

Тенис

Ђоковић предао меч

1 д

0
УЗНЕМИРУЈУЋЕ Катастрофа у Стокхолму: Пукла Ахилова тетива?

Тенис

УЗНЕМИРУЈУЋЕ Катастрофа у Стокхолму: Пукла Ахилова тетива?

1 д

0
Олга Даниловић заустављена у Осаки

Тенис

Олга Даниловић заустављена у Осаки

3 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

59

Купио вињету, добио казну: Није помогла ни жалба

13

57

Цвијановић: Изетбеговић поново пријети хришћанима у БиХ

13

56

Вујичић: Интереси Српске бране се у Народној скупштини, а не у Сарајеву и ОХР-у

13

52

Зашто Град Бањалука блокира радове на Градском стадиону?

13

48

Детаљи страве: Једна од жена тешко рањених је у поодмаклој трудноћи

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner