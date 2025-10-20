Тенисер дигао глас и упутио захтјев АТП-у: ''Хитно да мијењате такмичарски календар''

20.10.2025
12:14
Коментари:0
Британски тенисер Џек Дрејпер позвао је АТП да хитно мијења такмичарски календар, упозоривши да су повреде све чешће, посебно међу млађим играчима, који "гурају тијело преко граница издржљивости".
Дрејпер се огласио путем друштвене мреже X (бивши Твитер), само неколико сати након што је Холгер Руне задобио тешку повреду у полуфиналу Нордиц Опена, а његова мајка је за дански БТ потврдила да љекари сумњају на пуцање Ахилове тетиве.
Тенис
Ђоковић задржао пето мјесто на АТП листи
Такође, и због повлачења Новака Ђоковића са турнира "Шест краљева" у Саудијској Арабији.
''Повреде ће се увијек дешавати... али ми тјерамо тијело да ради ствари које нису природне за елитни спорт. Имамо невјероватну генерацију младих играча на туру, али ако се не промијени календар, нико од нас неће имати дуговјечну каријеру'', написао је Дрејпер.
Injuries are going to happen… we are pushing our bodies to do things they aren’t supposed to in elite sport. We have so many incredible younger guys on the tour right now and I’m proud to be apart of that, however, the tour and the calendar have to adapt if any of us are gonna…— jack draper (@jackdraper0) October 18, 2025
Американац Тејлор Фриц одмах се надовезао на Дрејперову поруку:
''Чињенице. Више је повреда и сагоријевања него икад прије. Лоптице, подлоге и услови су успорени, што чини свакодневни гринд још физички захтјевнијим. Нисам случајно овдје, нисам 'магијом' направио каријеру. Играо сам све и свашта да бих опстао, али из године у годину све је теже. Егзибиције нису исто – то су полудневни догађаји, без физичког и менталног притиска'', јасан је Фриц.
Facts, also seeing more injuries and burnout now than ever before because balls, courts, conditions have slowed down a lot making the weekly grind even more physically demanding and tough on the body.— Taylor Fritz (@Taylor_Fritz97) October 18, 2025
Тенис
УЗНЕМИРУЈУЋЕ Катастрофа у Стокхолму: Пукла Ахилова тетива?
Чак се и сам Ђоковић осврнуо на физичке проблеме које осјећа након посљедњих мечева. Послије дуела с Фрицом, у којем није могао да заврши ни други сет, Новак је рекао:
''Није добро. Жао ми је свих... Сад ми предстоји одмор и рјешавање проблема са тијелом. Надам се да ћу моћи да играм још неколико турнира до краја сезоне''.
Најновије
Најчитаније
13
59
13
57
13
56
13
52
13
48
Тренутно на програму