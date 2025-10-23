Мирка Васиљевић добила улогу у серији коју ћемо гледати ускоро

Извор:
"Серија "Наследство" добила је ново глумачко појачање - Мирку Васиљевић", потврдила је продукцијска кућа "Double Taurus", која реализује овај пројекат.
Како пише портал РЕД ТВ, радња серије "Наследство" прати групу људи који неочекивано насљеђују луксузни Хотел Париз у центру Београда, након смрти његове деведесетогодишње власнице. И док се боре да сачувају хотел и испуне њену посљедњу жељу, у причу улази и тајкун са сумњивим намјерама, чија је секретарица отрована истог дана и истим отровом као и власница хотела. Ко је убица, а ко је прави насљедник, питања су која ће држати публику у неизвјесности из епизоде у епизоду.
