Син легендарног Ђанлуиђија Буфона дебитовао у Серији А

06.10.2025

09:40

Син легендарног Ђанлуиђија Буфона дебитовао у Серији А

Луис Томас Буфон (17), син легнарног Ђанлуиђија, одиграо је у нед‌јељу први меч у Серији А - тридесет година након дебија његовог оца у "калчу".

Буфон јуниор ушао је у игру у 77. минуту умјесто М'Бале Нзоле, у тренутку када је меч одавно био ријешен. Болоња је већ водила 4:0, тим резултатом је и завршен меч.

Осим убједљиве побједе домаћег тима главна вијест са меча је управо сениорски “првенац” сина легенде италијанског фудбала, којем је прилику пружио некадашњи репрезентативни саиграч његовог оца – Алберто Ђилардино.

Буфон млађи је члан Пизе од 2023. године, игра на позицији крилног нападача.

Његов славни отац такође је одиграо први меч у Серији А, за Парму, када је имао 17 година (и 295 дана), десило се то у новембру 1995. године, под вођством Невија Скале, пише Б92.

Луиса је добио у браку са Чехињом Аленом Середовом, отуда је Луис до сада играо за млађе категорије чешке репрезентације, али и даље има право да заигра за сениоре Азура.

