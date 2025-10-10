Logo

Покушај отмице српске дјевојчице у Малом Звечану

Извор:

СРНА

10.10.2025

22:47

Коментари:

0
Покушај отмице српске дјевојчице у Малом Звечану
Фото: Пекселс

Полиција у Косовској Митровици саопштила је да ради на расвјетљавању покушаја отмице малољетне девојчице српске националности у насељу Мали Звечан, а Српска листа да овај озбиљан инцидент директно угрожава безбједност српске дјеце и показује да су српске средине на сјеверу Косова изложене све већој несигурности и страху.

Дјевојчица је успјела да се одбрани да не буде насилно одвезена "голфом", КС таблица, са непознатим људима, који су покушавали да је наговоре да уђе у возило, преноси "Коссев".

Захваљујући очевом пријатељу, који се затекао на лицу мјеста, дјевојчица је успјела да дође до мајке и да заједно сниме нападаче, који ни тада нису одустајали.

дјоковиц сабаленка

Тенис

Сабаленка оголила душу о односу са Ђоковићем​: Волим то

Српска листа саопштила је да захтијева од надлежних институција хитну, темељну и непристрасну истрагу, као и хапшење и процесуирање починилаца у најкраћем року, посебно имајући у виду постојеће доказе.

Из Српске листе су навели да захтијевају и хитно реаговање успаваних међународних представника.

Упитали су гдје је сада оперативни план такозване косовске полиције о заштити жена, гдје су међународне институције задужене за мир и безбједност и да ли ће и ово проћи без њиховог реаговања.

Фенербахче-Црвена звезда

Кошарка

Црвена звезда уз драму покорила Истанбул

"Српска листа ће, као и до сада, инсистирати на појачаном присуству Еулекса и Кфора у српским срединама, нарочито у близини школа и дечијих игралишта, као и на већој контроли кретања непознатих лица и возила у тим подручјима", наводи се у саопштењу и додаје да су у комуникацији са родитељима дјевојчице која се налази у полицијској станици.

Тагови:

Косово и Метохија

Kosovo

otmica

pokušaj otmice

