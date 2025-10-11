Logo

Естонија затворила пут кроз Русију

11.10.2025

13:34

Естонија затворила пут кроз Русију

Одбор за полицију и граничну стражу Естоније (ППА) одлучио је да затвори дијелове ауто-пута између градова Варска и Сатсе који пролазе кроз територију Русије, објавио је естонски портал "Ерр.ее".

Како се наводи, разлог за обуставу приласка дијеловима пута који пролазе кроз Псковску област Русије јесте то што су естонски граничари примјетили "веће него уобичајено руско присуство на територији".

Суд БиХ

БиХ

Огласио се Суд о одбијању Небојше Вукановића: Неосновано

"Руски граничари редовно патролирају прелазом 'Сатсе Сапа', јер је то њихова територија. Данас је тамо било више кретања него обично. Одлучили смо да затворимо пут како бисмо спријечили могуће провокације и инциденте, јер је наш циљ да се увјеримо да су грађани Естоније безбедни", изјавио је руководилац операција Јужне префектуре Кинтер Педоск.

Естонски ауто-пут Варска-Сатсе изграђен је током совјетског доба, наводи руски ТАСС и додаје да у два наврата пролази кроз руску територију.

Једна дионица је дугачка 30 метара, док је друга, коју је Естонија затворила, дугачка један километар.

Почели радови у Клашницама

Градови и општине

Гради се нови надвожњак у Трну

ТАСС наводи да је раније возачима било дозвољено да се крећу овим дионицама без заустављања, као и да на ауто-путу нема пјешачког саобраћаја.

"У почетку смо поставили патроле са обје стране пута, које су комуницирале са возачима који тамо путују, и објаснили да тренутно препоручујемо избјегавање тог подручја због повећаног присуства руске јединице. Упркос препоруци, било је оних који су ипак жељели да наставе путовање кроз то подручје. Пошто пут води кроз руску територију, с обзиром на безбједносну ситуацију, мора се бити опрезан приликом проласка кроз тај прелаз, али у тренутној ситуацији, ППА процјењује да је пролаз ризичнији него обично. Одлучили смо да привремено затворимо пролаз како бисмо спријечили ескалацију", рекао је Педоск, наводи "Ерр".

