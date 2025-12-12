Нове фотографије са Епстиновог имања, бројни моћници на њима

Извор:
Демократски чланови Надзорног одбора Представничког дома објавили су нове фотографије за које наводе да потичу са имања осуђеног сексуалног преступника Џефрија Епстина.
Фотографије приказују низ моћних и јавно познатих људи повезаних са преминулим финансијером, међу њима су амерички предсједник Доналд Трамп, бивши предсједник Бил Клинтон и оснивач Мајкрософта Бил Гејтс.
Објављено је укупно 19 фотографија, а на фотографијама су, такође, британски милијардер Ричард Бренсон, некадашњи принц Ендру, као и бивши предсједник Харварда Лари Самерс и адвокат Алан Дершовиц, преноси Си-Ен-Ен.
Иако многе од поменутих личности већ годинама имају познате или документоване везе са Епстином, нови материјал наговјештава шири обим тих контаката.
Слике приказују бившег Трамповог савјетника Стива Бенона са Епстином, Клинтона са Епстином и његовом партнерком Гилејн Максвел, као и Гејтса са Ендруом.
🚨 BREAKING: Oversight Dems received 95,000 new photos from Jeffrey Epstein's estate. These disturbing images raise even more questions about Epstein and his relationships with some of the most powerful men in the world.— Oversight Dems (@OversightDems) December 12, 2025
Time to end this White House cover-up. Release the files! pic.twitter.com/nQNIywayb9
Ниједна од објављених фотографија не приказује сексуално недолично понашање нити малољетнике, а није познато када и гдје су тачно настале, саопштио је одбор.
Фотографије су дио шире истраге коју води републикански Надзорни одбор, који је са Епстиновог имања до сада примио десетине хиљада докумената, мејлова и материјала.
Према наводима адвоката имања, документација може да садржи елементе чију тачност заоставштина није могла да потврди, а редиговања су ограничења искључиво на фотографије са недоличним садржајем.
Демократски конгресмен Роберт Гарсија саопштио је да је најновији сет обухватио "више од 95.000 фотографија", укључујући слике бројних јавних личности које су проводиле вријеме са Епстином.
Он је позвао Министарство правде да објави све досијее.
Клинтон, Гејтс и Трамп раније су негирали било какво незаконито понашање у вези са Епстином.
Клинтонов портпарол поручио је да бивши предсједник није знао за Епстинове злочине и да је прекинуо све контакте прије његовог хапшења 2019. године.
Гејтсов портпарол поновио је да Епстин није радио за њега, док је Гејтс рекао да жали због састанака.
Трамп и његов тим одбацили су инсинуације након објаве Епстинових мејлова у којима је финансијер тврдио да је Трамп "знао за дјевојке", називајући материјал "преваром".
Неколико других особа из Епстиновог окружења суочило се са посљедицама након што су њихове везе са финансијером постале јавне.
Лари Самерс напустио је функције на Харварду и у управном одбору ОпенАИ, док се Ендру одрекао коришћења краљевских титула и негира све оптужбе.
