Бизнис клуб: Најважније економске и бизнис теме

Извор:
АТВ
12.12.2025
15:52
'Бизнис клуб' о најважнијим економским и бизнис темама, које су обиљежиле седмицу.
Влада Републике Српске утврдила је Приједлог буџета за 2026. годину у износу од 7 милијарди 409 милиона КМ.
Да ли циљ предвиђеним измјенама и допунама Закона о уређењу простора и грађењу да заштите грађане?
Спољнотрговински дефицит БИХ и даље висок: Побољшање могуће кроз јачање домаће производње и смањење увозне зависности.
Формирана Мрежа за комуналне дјелатности Савеза Општина и Градова Републике Српске - Шта то значи са локалне заједнице?
Сваког часа могуће упозорење САД за секундарне санкције за банкарски сектор због пословања са НИС-ом.
Сваке суботе доносимо најважније информације из свијета економије, привреде и бизниса – релевантне актуелности, економска кретања, трендови на глобалном нивоу, истражујемо раст и развој економије у Српској. Откривамо успјешне предузетнике и њихова искуства у пословању, афирмишемо оне који су тек на почетку развоја пословних идеја. Доносимо информације са берзе и тржишта злата, те посебан осврт на регионалне економске форуме, и ријеч стручњака.
Емисију уређује и води Маријана Ивељић.
'Бизнис клуб' суботом у 18 часова и 20 минута.
