Бизнис клуб: Најважније економске и бизнис теме

АТВ

12.12.2025

15:52

'Бизнис клуб' о најважнијим економским и бизнис темама, које су обиљежиле седмицу.

Влада Републике Српске утврдила је Приједлог буџета за 2026. годину у износу од 7 милијарди 409 милиона КМ.

Да ли циљ предвиђеним измјенама и допунама Закона о уређењу простора и грађењу да заштите грађане?

Спољнотрговински дефицит БИХ и даље висок: Побољшање могуће кроз јачање домаће производње и смањење увозне зависности.

Формирана Мрежа за комуналне дјелатности Савеза Општина и Градова Републике Српске - Шта то значи са локалне заједнице?

Сваког часа могуће упозорење САД за секундарне санкције за банкарски сектор због пословања са НИС-ом.

Сваке суботе доносимо најважније информације из свијета економије, привреде и бизниса – релевантне актуелности, економска кретања, трендови на глобалном нивоу, истражујемо раст и развој економије у Српској. Откривамо успјешне предузетнике и њихова искуства у пословању, афирмишемо оне који су тек на почетку развоја пословних идеја. Доносимо информације са берзе и тржишта злата, те посебан осврт на регионалне економске форуме, и ријеч стручњака.

Емисију уређује и води Маријана Ивељић.

'Бизнис клуб' суботом у 18 часова и 20 минута.

