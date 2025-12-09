'Досије: Убиство Милана Вукелића

Извор:
'Досије' доноси непознате детаље убиства Милана Вукелића.
Милан Вукелић, човјек који је јавно упозоравао на корупцију и криминал у грађевинском сектору. Убијен је у експлозији ауто бомбе 6. новембра 2007. године.
Пуних 18 година нема одговора ко је наручио и извршио то монструозно убиство.
'Досије' истражује: Чиме се истрага бавила? Шта је открила? Зашто није дала тражене одговоре?
Емисију уређује и води Огњен Матавуљ.
'Досије' сриједа 20 часова и 30 минута.
