'Досије: Убиство Милана Вукелића

Извор:

АТВ

09.12.2025

20:05

'Досије: Убиство Милана Вукелића

'Досије' доноси непознате детаље убиства Милана Вукелића.

Милан Вукелић, човјек који је јавно упозоравао на корупцију и криминал у грађевинском сектору. Убијен је у експлозији ауто бомбе 6. новембра 2007. године.

Пуних 18 година нема одговора ко је наручио и извршио то монструозно убиство.

'Досије' истражује: Чиме се истрага бавила? Шта је открила? Зашто није дала тражене одговоре?

Емисију уређује и води Огњен Матавуљ.

'Досије' сриједа 20 часова и 30 минута.

Тагови:

АТВ

Досије

