'ПарлАТВмент': Нова америчка стратегија

Извор:
АТВ
10.12.2025
14:38
'ПарлАТВмент' овог четвртка о новој америчкој безбједносној стратегији.
Да ли америка на првом мјесту значи европа тек послије русије?
Зашто су европски лидери разочарани Трамповим пружањем руке Путину?
Може ли наоружавање Европе довести до нових ратова?
Каква је будућност Европске уније?
Гдје је Балкан на мапи нове америчке стратегије?
Емисију уређује Предраг Ћурковић.
‘ПарлАТВмент' четвртак у 21 час и 30 минута.
