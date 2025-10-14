Logo

Отвара се пут новим облицима родитељства: Научници створили јајне станице из коже

14.10.2025

18:54

Отвара се пут новим облицима родитељства: Научници створили јајне станице из коже

Научници из Орегона створили су људске јајне станице из коже – откриће које би могло промијенити лијечење неплодности и отворити пут новим облицима родитељства.

Научници из америчког Универзитета за здравље и науку у Орегону постигли су значајан напредак у репродуктивној медицини – успјешно су створили људске јајне станице из станица коже. Овај би успјех могао у будућности омогућити паровима који немају друге опције, укључујући жене старије доби.

''Највећа група пацијенткиња које би могле имати користи биле би жене старије животне доби'', изјавио је вођа истраживања проф. Шухрат Миталипов. ''Друга група су жене које су прошле хемотерапију и изгубиле способност стварања одрживих јајних станица.''

Процес се темељи на техници клонирања кориштеној 1990-их за стварање овце Доли. Истраживачи су уклонили језгру из станице коже и уметнули је у донирану јајну станицу којој је претходно уклоњена властита језгра. На тај су начин настале јајне станице с комплетним генетским материјалом особе чије су станице кориштене.

Научници су успјели активирати оплођене станице помоћу споја росцовитине, чиме су подстакли јајне станице да уклоне вишак хромозома. Ипак, хромозоми се нису увијек правилно раздвојили, што је резултирало ембријима с погрешним бројем хромозома.

''Ови абнормални хромозомски комплети не би могли резултирати здравим д‌јететом'', рекла је коаутор студије проф. Паула Амато, додајући да тим ради на побољшању процеса.

Од 82 створене јајне станице, мање од 10 посто развило се до стадијума у којем се иначе преносе у матерницу током ИВФ поступка. Истраживачи истичу да је ријеч о ''доказу концепта'' и да ће за потпуну сигурност и учинковитост требати још најмање десет година истраживања.

''Ово је важан корак напријед, али пут до клиничке примјене биће дуг и сложен,'' рекао је Миталипов.

Стручњаци из Велике Британије назвали су откриће револуционарним. ''Могућност стварања нових јајних станица могла би представљати велики напредак за жене које су изгубиле плодност,'' изјавио је проф. Ричард Андерсон са Универзитету у Единбургу.

(Бљесак)

