Настављен штрајк бањалучких вртића

16.10.2025
06:55
Коментари:0
Настављен је штрајк бањалучких вртића.
Синдикат је одбио понуду Градске управе о привременом повећању плата.
Траже потписивање колективног уговора који би гарантовао повећање плата од 20 одсто.
Из Градске управе били су спремни да се радницима до краја године исплаћује стимулација од 20 одсто, а да колективни уговор буде потписан након усвајања буџета за наредну годину.
Синдикат је понуду одбио, уз образложење да не желе привремена рјешења. За данас су најавили мирно окупљање у центру града.
