Logo

Настављен штрајк бањалучких вртића

16.10.2025

06:55

Коментари:

0
Настављен штрајк бањалучких вртића
Фото: АТВ

Настављен је штрајк бањалучких вртића.

Синдикат је одбио понуду Градске управе о привременом повећању плата.

Траже потписивање колективног уговора који би гарантовао повећање плата од 20 одсто.

Из Градске управе били су спремни да се радницима до краја године исплаћује стимулација од 20 одсто, а да колективни уговор буде потписан након усвајања буџета за наредну годину.

Синдикат је понуду одбио, уз образложење да не желе привремена рјешења. За данас су најавили мирно окупљање у центру града.

Подијели:

Тагови:

vrtići

Штрајк

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Наљепница на аутомобилу

Ауто-мото

Овај симбол често виђате на аутомобилима: Знате ли шта заправо значи?

4 ч

0
Трамп: Израел би могао поново покренути операције ако Хамас не испуни услове примирја

Свијет

Трамп: Израел би могао поново покренути операције ако Хамас не испуни услове примирја

8 ч

0
Удружење Пантери: Пребили осумњиченог за силовање овце, тјерали га да се извињава пауку

Регион

Удружење Пантери: Пребили осумњиченог за силовање овце, тјерали га да се извињава пауку

8 ч

0
Кејт Мидлтон

Сцена

Ово Кејт Мидлтон ради када се камере угасе

8 ч

0

Више из рубрике

Инцидент у Бањалуци почео да одмотава клупко вршњачког насиља

Бања Лука

Инцидент у Бањалуци почео да одмотава клупко вршњачког насиља

11 ч

0
Одржан састанак: ИРБ предложио рјешење за дуг Топлане Бањалука

Бања Лука

Одржан састанак: ИРБ предложио рјешење за дуг Топлане Бањалука

13 ч

0
Радијатор гријање

Бања Лука

Више бањалучких улица данас без гријања

17 ч

0
Бањалучки васпитачи излазе на улице: Наша борба није лака

Бања Лука

Бањалучки васпитачи излазе на улице: Наша борба није лака

19 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

07

18

Конференција "Дани осигурања Републике Српске"

07

12

Православни вјерници данас славе патријарха чије мошти почивају у Пећкој патријаршији

07

10

Шта нам звијезде доносе данас?

07

05

Ове бањалучке улице данас остају у мраку

07

03

Цистерна слетила са пута, возач погинуо на мјесту несреће

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner