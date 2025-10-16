Додик: Српска има одговорну државну политику

Извор:
СРНА
16.10.2025
10:45
Република Српска има одговорну државну политику у континуитету, да се није супротставила међународном интервенционизму данас би била развлашћена, истакао је предсједник Српске Милорад Додик.
Додик је појаснио да је Српска остала пасивна и да се није супротставила међународном интервенционизму данас би имала наметнуту одлуку о државној имовини по којој би била развлашћена и то никада више не би могла да врати.
"Ипак, одлучио сам да се боримо за Републику Српску. Прва ствар коју смо успјели да урадимо је снажна интернационализација `случаја Додик`. Нема инстанце на свијету која није сазнала да је неки странац послије 300 година на простору Европе донио пропис по којем је неки суд осудио легално изабраног предсједника", рекао је Додик за Вечерње новости.
Он је додао да се у овом тренутку троши велика енергија да се очува та интернационализација и испуне важни циљеви до Нове године.
Додик је за Кристијана Шмита рекао да је јадник и да ће ускоро бити "само корисни идиот", као и да је остало много његових брљотина које ће се чистити.
Нуждић: Цијело село Јошаница је затрто, убијана су дјеца и старци
"Доста људи из Европе признају ове грешке", рекао је Додик.
Говорећи о самом процесу који је вођен против његу у Суду БиХ, Додик је навео како је Шмит формирао радну групу и усвојио документ који је требало да буде проглашен, а везан је за имовину због чега се и кренуло у политичку борбу.
"Она је подразумијевала став да, уколико се та одлука усвоји, Република Српска прогласи независност. Онда су схватили да ћемо то урадити, па су направили план да сруше ауторитет Додика и Републику Српске", појаснио је Додик и додао да је тадашња америчка администрација била подршка тим настојањима.
Поновио је да су муслимани хтјели да се обрачунају са њим и Републиком Српском и да притом нису бирали начин, али да му није јасно понашање Срба, односно како је Србин као главни тужилац то пустио јер није по закону и уставу.
На питање да ли је имао понуду да се нагоди прије доношења пресуде, Додик је навео да је било понуда са стране, али не њему личну јер сви знају да би то он одбио.
Никада није дошао у прилику, каже, да преиспитује своје одлуке и да ли је могло другачије.
"Када сам размишљао шта да урадим, одлучио сам да је ово једини исправан пут", навео је Додик.
