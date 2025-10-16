Logo

Скандал у Италији: Ухапшени Лука Вилдоза и Милица Тасић

16.10.2025

11:59

Скандал у Италији: Ухапшени Лука Вилдоза и Милица Тасић
Према писању многобројних медија, кошаркаш Виртуса Лука Вилдоза и његова супруга Милица Тасић, позната српска одбојкашица ухапшени су због наводног напада на болничаре након што су ометали кола хитне помоћи у близини “PalaDozza“ арене у Болоњи.

Како јавља "Il Resto del Carlino" инцидент је наводно започео када је Вилдоза блокирао возило хитне помоћи својим аутомобилом, а касније зграбио болничара за врат. Карабињери су и њега и његову супругу привели.

Према извјештају, сукоб је започео када се кола хитне помоћи, на путу да помогну повријеђеној особи, зауставила у близини “PalaDozza“ арене како би потврдила адресу хитне помоћи.

Вилдозин аутомобил стигао је на мјесто догађаја и, наводно фрустриран препреком, прво је бљеснуо свјетлима према колима хитне помоћи и вријеђао присутне. Ситуација се погоршала када је играч поновно наишао на кола хитне помоћи, овај пут с упаљеним свјетлима и сиренама.

Вилдоза је наводно ометао возило кочењем и маневрирањем испред њега. Кад су се болничари зауставили да питају зашто, играч је наводно викао на њих и зграбио једног од болничара за врат.

Наводно се умијешала и његова супруга Милица, повлачећи болничара за косу. Сукоб је примијетио оближњи полицијски аутомобил, а на мјесто догађаја стигли су и додатни службеници Виртуса и полицајци.

И Вилдоза и његова супруга су приведени и одведени у полицијску станицу. Након истраге, ухапшени су под оптужбом за напад на медицинско особље.

Вилдоза је у сриједу навече играо у утакмици 4. кола Евролиге против Монака (77:73). Аргентински бек је у 15 минута игре постигао осам поена и имао три асистенције.

Атрактивни пар се вјенчао у Београду у јулу, а Вилдоза је због Милице прешао у православље.

