15 година дијалога – Агенција за мирно рјешавање радних спорова обиљежила јубилеј

Губитак посла без објашњења. Плата која не долази мјесецима. Рад без уговора и права из Закона о раду која остају мртво слово на папиру. Ово су неки су од проблема са којима се радници у Српској суочавају. Многи спас траже кроз Агенцију за мирно рјешавање радних спорова, која биљежи стотине случајева годишње.
''Више од 16 хиљада радних спорова је рјешавано пред Агенцијом. У 70% случајева, закључен је споразум. Наш споразум има снагу извршне исправе, што је најважнија тековина ове институције'', рекао је Велибор Микаћ, директор Агенције за мирно рјешавање радних спорова Републике Српске.
Међу најчешћим проблемима су откази без образложења, чак и за вријеме боловања, као и непоштовање законских обавеза о обрачуну плата.
''Ја бих рекао, крећући се од самог уговора о раду и престанка радног односа на незаконит начин, па висине плата, редовност исплате плата. Платне листе које у посљедње вријеме би у складу са Законом о раду и Правилником о обрачуну плате и прописаном платном листом, многи послодавци не извршавају ту законску обавезу. Радници се жале'', рекао је Данко Ружичић, генерални секретар Савеза синдиката Републике Српске.
Послодавци тврде да су проблеми често резултат лоше комуникације и неразумијевања закона.
''Ја морам да вам кажем најискреније, најчешће се дешавају ситуације приликом давања отказа, или од стране рандика или од стране послодаваца. Ти проблем се најчешће дешавају понекад неразумијевањем или са једне или друге стране тих неких законских прописа'', казао је Зоран Шкебић, предсједник Уније послодаваца Републике Српске.
Да је оваква институција потребна – сагласни су и радници, и послодавци, али и ресорно министарство.
''Веома је лијепо стајати овђе и чути како су се непосредни актери у овом процесу. Дакле људи који представљају раднике, као и они који представљају послодавце сложили да је оснивање ове агенције било неопходно, да је то прави потез и похвалили њен рад, њене резултате.
Поступак пред Агенцијом траје до 30 дана и води га тим од 35 дипломираних правника – арбитара и миритеља. Све је бесплатно, једноставно и много брже од судског процеса'', казао је Данијел Егић, министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске..
Агенцији се могу обратити и радници и послодавци. Поступак пред Агенцијом траје до 30 дана и води га тим од 35 дипломираних правника – арбитара и миритеља. Све је бесплатно, једноставно и много брже од судског процеса.
